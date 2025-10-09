Helena Pueyo toca su techo y apunta al cielo

Helena Pueyo ha explotado. Lo muestran sus sensaciones y lo confirman sus números. La jugadora del Casademont va a exhibición por partido desde que empezó el curso y fue la máxima responsable de que el equipo aragonés empezara con buen pie su andadura en su tercera participación consecutiva en la Euroliga. Los 23 puntos conseguidos por la española en territorio francés suponen la cima anotadora de su carrera, aunque si sigue por el mismo camino ese récord puede quedar pulverizado en los próximos meses e incluso en varias ocasiones.

Porque aunque el mundo del baloncesto está alucinando con el espectacular crecimiento que está demostrando. Pueyo en este sublime comienzo de curso, la española avisó hace tan solo unos días en una entrevista para este diario. "Estoy contenta y orgullosa porque se refleja el trabajo realizado, pero puedo hacerlo mucho mejor", subrayaba la joven de 24 años. Dicho y hecho. Ante el Landes cuajó una soberbia actuación que está acaparando todos los elogios.

Porque no fueron solo los 23 puntos, fueron cómo llegaron y cuándo lo hicieron. La tarjeta de tiro de Pueyo fue sobresaliente, con 8/11 en tiros de campo (4 de 7 en tiros en tiros de dos y 3 de 3 en triples) y 4/5 en tiros libres). Para completar su exhibición, la española agregó cuatro rebotes y tres asistencias para un total de 26 de valoración.

Además, fue Helena Pueyo la que sacó al Casademont Zaragoza de los problemas que, tras una plácida primera parte, no pensaba que iba a tener que enfrentar. Después de ir ganando hasta por 15 puntos, el Landes remontó y llegó a ponerse por delante en el tramo final del choque (65-64). Fue entonces cuando Pueyo volvió a sacar la varita para, con cinco puntos consecutivos, certificar el primer triunfo de las de Cantero.

¿Renovación?

Un claro ejemplo más de que, al contrario que en la pasada temporada cuando en muchas ocasiones se mostraba demasiado tímido, a la 'nueva' Helena Pueyo no le pesa la responsabilidad de liderar al equipo. Una "líder silenciosa", como ella mismo se definió, pero que cada vez hace más ruido y a la que los galones que le ha colocado Cantero le están sentando a las mil maravillas. Este miércoles destacó en anotación, pero la jugadora del Casademont es mucho más que eso. De sobra son conocidas sus facetas defensivas que construyen una jugadora total con una inteligencia en pista muy superior a la media.

De promesa a estrella cada vez más consolidada, no es de extrañar que esta explosión de Helena Pueyo esté siendo seguida muy de cerca por los mejores equipos de Europa y, a la vez que la disfrutan, preocupando a los aficionados del Casademont Zaragoza. Porque la española acaba contrato a final de temporada y, por el momento, no ha habido conversaciones con el club para abordar una posible renovación. Así lo explicaba la jugadora en su entrevista a este diario. "¿Renovar? Es pronto para eso. Queda tiempo, a mediados de temporada hablaremos. Antes de nada, tengo que ver todo", valoró una Pueyo que, eso sí, vería con buenos ojos su continuidad: "Aquí estoy muy cómoda, contenta con el cuerpo técnico, con todo...Obviamente, seguir aquí sería una buena opción para mí". Por si acaso, el Casademont Zaragoza debería darse prisa...