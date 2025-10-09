Jorge Serna: "La Liga U22 va a ser tan difícil como genial"

Tras unas cuantas semanas, desde agosto, de preparación, ha llegado el día que tanto estaba esperando el Casademont U22, el del inicio de la competición oficial. «Estamos con una muy buena mentalización. Tenemos muchas ganas y el hormigueo en el estómago de la competición. Queremos dar una buena imagen y competir delante de nuestra gente», dijo ayer Jorge Serna, el técnico del conjunto aragonés, en la rueda de prensa previa al debut liguero.

El entrenador tiene ante sí el resto de hacer funcionar un grupo muy «heterogéneo» de jugadores. «Hay chicos nacidos desde 2004 hasta 2010 y de muchas nacionalidades. Es un popurrí, ahí está la gracia», explicó Serna. Queremos ser un equipo compacto, que nos entendamos, que defendamos y que juguemos todos a lo mismo. El objetivo es ir construyendo poco a poco una identidad colectiva. Tenemos mucha hambre y ganas de hacerlo bien», añadió el técnico.

Serna definió la nueva Liga U22 como una competición de «talento individual» porque cada jugador va a tener «objetivos individuales», pero una de las claves para el del Casademont será conseguir que todos pongan sus habilidades «al servicio del bien común». No obstante, el entrenador no olvida de que, a pesar de que el equipo tengas sus propias metas, por delante de cualquiera de ellos está el «potenciar» a los mayores y conseguir que pronto muchos de los jugadores que ahora dirige puedan dar en el futuro el salto. «Estamos para ser un soporte de las necesidades del primer equipo», aclara. Aunque eso será para el futuro. De momento, el inicio de la Liga U22 tiene muy enchufados a los canteranos del Casademont. «Al final, lo que te mejora, lo que te motiva y lo que te exige es la competición», subrayó.

Además, cada partido va a ser seguro una batalla. «Estamos en el grupo más duro y nos va a tocar jugar contra los mejores. Cada día va a ser como si estuviéramos en unos cuartos de final o unas semifinales del Campeonato de España júnior», analiza un Jorge Serna al que se le ve ansioso porque el balón se lance al aire esta tarde. «Va a ser tan difícil como genial», apuntó.