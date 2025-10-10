Carlos Cantero: "Sabíamos que teníamos una semana larga"

El Casademont Zaragoza jugará este domingo, a las 17.00 horas, su segundo partido de la Liga Femenina Endesa en la cancha del Leganés. Las zaragozanas vienen de jugar el miércoles en Francia su partido de Euroliga y, tres días antes, la primera jornada liguera, ambos con victoria. En total, son tres partidos lo que van a disputar las de Carlos Cantero en ocho días: “Sabíamos que teníamos una semana larga”. No obstante, el técnico admite que no le preocupa en exceso el ritmo de encuentros: “En pretemporada hemos trabajado así. La plantilla es larga”.

Para Cantero, el encuentro en Leganés, que viene de ganar a domicilio al Cadí La Seu, no va a ser un fácil: “Para los partidos fuera de casa siempre tienes que tener un extra. Cualquier partido fuera va a ser difícil”. Sobre las madrileñas, destaca el aspecto ofensivo: “Ellas generan bien, son físicas… Es un partido complicado, de ritmos”, asegura. “Leganés en los últimos años es un equipo acostumbrado a hacer las cosas muy bien. Vienen de hacerlo bien en Liga Challenge”, añade el entrenador del Casademont sobre el recién ascendido Leganés.

Aun así, el entrenador del Casademont confía en salir dominar el partido: “El paso para ganar tiene que estar en tus detalles”. Para el técnico, es una gran noticia ver a sus jugadoras a tan buen nivel en el inicio de campaña: “Los momentos buenos los disfruto muchísimo. Estamos haciendo muy buen baloncesto en estos momentos de la temporada”. Sin embargo, sí reconoce que ese nivel no siempre se ve durante todo el partido: “Estamos trabajando para ganar regularidad y solidez”.

La jornada pasada en el Príncipe Felipe dejó, además de la victoria, otra buena noticia: la aparición de Carla Leite. “Aún hay errores. Son cosas que mejorarán con el tiempo, pero ya vamos normalizando el ritmo de minutos”, afirma el técnico. Sobre Nerea Hermosa, indica Cantero que ya se encuentra en una fase muy avanzada de su recuperación: “Hoy hace los seis meses”. A pesar de que la jugadora todavía “tiene que ganar físico”, explica su entrenador que “en los entrenamientos tiene un trato normal”, aunque todavía no tiene el alta médica.

El brillante arranque de temporada del conjunto aragonés deja a las zaragozanas con la necesidad de buscar objetivos ambiciosos: “Tienes el objetivo de ser cabeza de serie la primera vuelta”. Sin embargo, no es sencillo seguir un objetivo así en una competición como lo es esta: “Estamos ante una Liga Endesa en la que el nivel medio ha subido”, indica Cantero.