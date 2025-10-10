Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El prometedor Felipe Minzer abandona el Casademont Zaragoza

El club anuncia que ambas partes "han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato"

Felipe Minzer, con la camiseta del Casademont

Felipe Minzer, con la camiseta del Casademont / Casademont Zaragoza

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha informado este viernes de que el jugador argentino Felipe Minzer y el club "han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato" que unía al jugador argentino con la entidad

Minzer llegó a las categorías de formación del club en febrero de 2023. En septiembre de ese mismo año, el escolta debutó en ACB con el primer equipo frente al Real Madrid siendo con 16 años el jugador argentino más joven de la historia en debutar en la competición. También es el segundo jugador más joven en debutar con nuestro equipo tras Carlos Alocén.

"El Casademont Zaragoza agradece su trabajo todo este tiempo y le desea, tanto al jugador como a su familia, la mayor de las suertes en su nueva andadura profesional", dice el club en un comunicado.

