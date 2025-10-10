Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Jesús Ramírez: "¿Ricky Rubio? Hay que hacer las cosas muy bien contra un jugador de este nivel"

El técnico del Casademont valora la figura de la leyenda española y espera que su equipo pueda mantener el nivel de la primera jornada para vencer al Joventut

Ramírez, durante el duelo ante el Baskonia

Ramírez, durante el duelo ante el Baskonia / Jaime Galindo

Zaragoza

Se enfrenta el Casademont Zaragoza al Joventut de Badalona en la jornada 2 y eso significa que los aragoneses tendrán enfrente a una leyenda del baloncesto español, Ricky Rubio. La dimensión del base ha hecho que muchas de las preguntas en la rueda de prensa al duelo de Jesús Ramírez hayan sido sobre su figura. "Hay que hacer las cosas muy bien contra un jugador de este nivel", advirtió el técnico.

El catalán subrayó la importancia, fuera de la pista, de que sea una persona "que habla tan claro de lo que piensa, algo que no pasa mucho en este mundo". Para pararlo, Ramírez considera que "hay que estar muy concentrado y tener dureza mental, porque con su nivel va a pasar que hará cosas muy bien", subrayó. Pero el Joventut no es ni mucho menos solo Ricky. "Tiene un estilo opuesto a Baskonia, de lectura lenta y juego a media pista. Tenemos que intentar mantener nuestra identidad. Una de las claves va a ser quien imponga su ritmo de juego. Ellos son muy buenos jugando al baloncesto", analizó

Sobre la semana de entrenamientos, con Kabaca al margen y Soriano y Stevenson ya casi al 100%, el técnico del Casademont explicó que ha habido altibajos en la preparación. "Empezamos muy fuertes, luego nos paramos un poquito y ahora volvemos a estar bien", reflexionó.Tras el gran debut ante el Baskonia, Ramírez no quiso entrar a valorar lo que supondría una nueva victoria, ahora fuera de casa: "Estoy concentrado en cómo lograrla. Ahí está toda nuestra energía"

Sobre el nivel que mostró el Casademont en el estreno, el entrenador no se mostró demasiado sorprendido. "Lo teníamos dentro, lo había visto ya en momentos puntuales de la pretemporada. Lo importante fue que lo pudimos ver en los cuatro cuartos. Tenemos que seguir en esa dirección", incidió.

Noticias relacionadas y más

Por último, Ramírez habló sobre el equipo U22 que hoy debuta. "Vamos a estar muy pendiente. Hoy iremos a ver el partido. Todos los días están entrenando dos chicos con nosotros. Estamos en constante comunicación con Jorge (Serna). Hacemos cosas muy parecidas", apuntó.

