Primera gran faena de un Casademont Zaragoza U22 con Lucas Langarita (99-84)

Descomunal y arrollador estreno, aunque con sustos, del Casademont Zaragoza en la Liga U22 ante el Joventut de Badalona (99-84) en un encuentro que demostró que el club aragonés tiene talento de sobra en la cantera y que su participación en esta competición va a ser provechosa y divertida. El choque quedó sentenciado en el inicio y después los de Serna aguantaron bien el tipo ante los múltiples intentos de los catalanes de engancharse en el marcador.

Langarita metió la primera y la última canasta (un triple) en 10 minutos geniales de baloncesto que serán difíciles de superar por los jóvenes del Casademont a pesar de haberlos completado en el primer cuarto de la historia de este equipo. Entre medias, una gran actuación coral en la que prácticamente sumaron todos los integrantes de la plantilla. Con buenas acciones de Alias, Moreno, Traoré, Faye o Lukic, los de Serna fueron distanciándose en el marcador ante un Joventut despistado que se vio sorprendido por el fulgurante arranque de los locales. El 29-16 con el que acabó el primer parcial hablaba a las claras de lo que había sucedido sobre la cancha.

Se relajó algo el Casademont Zaragoza en el segundo cuarto (e incluso llegó a gustarse demasiado en algunas ocasiones) y eso permitió a los visitantes ir acercándose poco a poco en el marcador. Llegó el Joventut incluso a ponerse a siete puntos de distancia (45-38), pero los de Serna volvieron a ponerse serios y con un par de buenos chispazos volvieron a recuperar una buena renta para irse a los vestuarios (53-42).

Tras la reanudación, la dinámica del encuentro no cambió demasiado, con los dos equipos intercambiaban parciales contundentes, algo clásico en duelos entre jóvenes. Volvió el Joventut a amagar con meterse en el partido y esta vez la renta bajó incluso a seis tantos (55-49), pero a los zaragozanos no les tembló el pulso y encadenaron unos buenos minutos para, con un triple de Carlos Alias, volver a dispararse (70-55).

Ni aun así los catalanes se rindieron. Parecía el duelo sentenciado, pero el Joventut le robó la rasmia al Casademont para colocarse a solo cinco. Fue Savkov el que espantó los fantasmas de la remontada en un pabellón Siglo XXI al que, visto el espectáculo, seguro que volverán los cientos de aficionados que disfrutaron de la primera gran noche de los canteranos.