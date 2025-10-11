Helena Pueyo es la primera MVP de la Euroliga. La española ha sido nombrada la mejor jugadora de la primera jornada de la competición. La jugadora del Casademont ve premiada así su magistral actuación en Francia y que sirvió para que el equipo aragonés sumara su primer triunfo.

La balear anotó 23 puntos, pero lo más importante fue cómo llegaron y cuándo lo hicieron. La tarjeta de tiro de Pueyo fue sobresaliente, con 8/11 en tiros de campo (4 de 7 en tiros en tiros de dos y 3 de 3 en triples y 4/5 en tiros libres). Para completar su exhibición, la española agregó cuatro rebotes y tres asistencias para un total de 26 de valoración.

Además, fue Helena Pueyo la que sacó al Casademont Zaragoza de los problemas que, tras una plácida primera parte, no pensaba que iba a tener que enfrentar. Después de ir ganando hasta por 15 puntos, el Landes remontó y llegó a ponerse por delante en el tramo final del choque (65-64). Fue entonces cuando Pueyo volvió a sacar la varita para, con cinco puntos consecutivos, certificar el primer triunfo de las de Cantero.