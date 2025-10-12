Bankolé es un muro de hormigón. El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Leganés

LA MEJOR

Bankolé | 9 |

Sobrada. Descomunal actuación de la francesa. Un juego de niños para ella.

Mariona | 6 |

Inteligente. Si el equipo no la necesita, la capitana es lista y se dosifica a la perfección.

Leite | 6 |

Intermitente. Sin mucho acierto en el tiro, la francesa sigue dejando destellos.

Flores | 5 |

Floja. Era un día para lucirse y la base, bien atrás, falló sus seis intentos a canasta.

Pueyo | 7 |

Relajada. Parece que no hizo nada y, sin embargo, fue la segunda más valorada.

Oma | 5 |

Fría. No está bien la catalana en este inicio de temporada. No tiene confianza.

Vorackova | 6 |

Cumplidora. La checa continúa con su adaptación. Dará mucho más.

Mawuli | 6 |

Intensa. Anotó siete puntos en un día que jugó más de lo que lo estaba haciendo.

Fingall | 5 |

Humana. Noticia. La americana no es un robot. Mal día de la ala-pívot

Gueye | 5 |

Bloqueada. Dodson la llevó por la calle de la amargura. Se llevó muchos tapones.

Hempe | 6 |

Produtctiva. Mejor esta vez por dentro que por fuera. 10 puntos y 3 rebotes.

Hermosa | - |

Espectadora. La española cada día está más cerca de volver a las canchas.