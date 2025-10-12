Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Bankolé es un muro de hormigón. El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Leganés

El equipo aragonés no necesita la mejor versión del equipo para imponerse en tierras madrileñas

Bankolé, durante un partido de esta temporada

Bankolé, durante un partido de esta temporada / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

LA MEJOR

Bankolé | 9 |

Sobrada. Descomunal actuación de la francesa. Un juego de niños para ella.

Mariona | 6 |

Inteligente. Si el equipo no la necesita, la capitana es lista y se dosifica a la perfección.

Leite | 6 |

Intermitente. Sin mucho acierto en el tiro, la francesa sigue dejando destellos.

Flores | 5 |

Floja. Era un día para lucirse y la base, bien atrás, falló sus seis intentos a canasta.

Pueyo | 7 |

Relajada. Parece que no hizo nada y, sin embargo, fue la segunda más valorada.

Oma | 5 |

Fría. No está bien la catalana en este inicio de temporada. No tiene confianza.

Vorackova | 6 |

Cumplidora. La checa continúa con su adaptación. Dará mucho más.

Mawuli | 6 |

Intensa. Anotó siete puntos en un día que jugó más de lo que lo estaba haciendo.

Fingall | 5 |

Humana. Noticia. La americana no es un robot. Mal día de la ala-pívot

Gueye | 5 |

Bloqueada. Dodson la llevó por la calle de la amargura. Se llevó muchos tapones.

Hempe | 6 |

Produtctiva. Mejor esta vez por dentro que por fuera. 10 puntos y 3 rebotes.

Hermosa | - |

Noticias relacionadas y más

Espectadora. La española cada día está más cerca de volver a las canchas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents