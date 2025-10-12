Casademont Zaragoza
Bankolé es un muro de hormigón. El uno a uno de las jugadoras del Casademont Zaragoza en Leganés
El equipo aragonés no necesita la mejor versión del equipo para imponerse en tierras madrileñas
LA MEJOR
Bankolé | 9 |
Sobrada. Descomunal actuación de la francesa. Un juego de niños para ella.
Mariona | 6 |
Inteligente. Si el equipo no la necesita, la capitana es lista y se dosifica a la perfección.
Leite | 6 |
Intermitente. Sin mucho acierto en el tiro, la francesa sigue dejando destellos.
Flores | 5 |
Floja. Era un día para lucirse y la base, bien atrás, falló sus seis intentos a canasta.
Pueyo | 7 |
Relajada. Parece que no hizo nada y, sin embargo, fue la segunda más valorada.
Oma | 5 |
Fría. No está bien la catalana en este inicio de temporada. No tiene confianza.
Vorackova | 6 |
Cumplidora. La checa continúa con su adaptación. Dará mucho más.
Mawuli | 6 |
Intensa. Anotó siete puntos en un día que jugó más de lo que lo estaba haciendo.
Fingall | 5 |
Humana. Noticia. La americana no es un robot. Mal día de la ala-pívot
Gueye | 5 |
Bloqueada. Dodson la llevó por la calle de la amargura. Se llevó muchos tapones.
Hempe | 6 |
Produtctiva. Mejor esta vez por dentro que por fuera. 10 puntos y 3 rebotes.
Hermosa | - |
Espectadora. La española cada día está más cerca de volver a las canchas.
