Jesús Ramírez: "No hemos ganado en Badalona por pequeños detalles"

El técnico del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha remarcado que su equipo no ha ganado este domingo en Badalona "por pequeños detalles", en la derrota por 89-86 ante el Joventut. El entrenador catalán se ha mostrado contento por la actitud del equipo pese a la derrota. "En muchos momentos hemos jugado bien y hemos podido ensanchar la diferencia, pero no hemos sabido jugar con ciertos detalles", ha dicho.

"Ganar en Badalona es muy difícil, y hemos tenido tiro para lograrlo. No puedo reprochar nada a los jugadores", ha añadido. Por último, Ramírez ha hablado del compromiso del equipo y de su importancia de cara al futuro. "Ha habido momentos que ellos han dominado, y hemos mostrado un compromiso muy potente para seguir en el partido. Ese es el camino", ha zanjado.

El técnico de Granollers hizo una valoración positiva del encuentro. "Valoración positiva; hemos tenido la posesión para ganar el partido. Me hace ver el partido de manera positiva, pero jodido por otra parte; hemos hecho cosas bien para poner a Badalona aquí en casa para poder ganar el partido. La vuelta al partido muestra carácter, fe y compromiso; el resto lo vamos a analizar para mejorar", ha señalado Ramírez.

También se marchó del Olímpico con una lista de tareas para mejorar tras lo visto en Badalona. "Hemos dejado rebotes de ataque en momentos importantes. En la primera parte, hemos tenido unos contra unos que podíamos haber sido más duros, sobre todo en bonus. Con los jugadores estoy a muerte, pero hay algunas acciones en el segundo y tercer cuarto que nos han metido canastas bastante fáciles y eso tenemos que mejorarlo", ha explicado.