CASADEMONT ZARAGOZA
Jesús Ramírez: "No hemos ganado en Badalona por pequeños detalles"
El entrenador del Casademont Zaragoza hace una valoración "positiva" del encuentro y asegura que no puede "reprochar nada a los jugadores"
El técnico del Casademont Zaragoza, Jesús Ramírez, ha remarcado que su equipo no ha ganado este domingo en Badalona "por pequeños detalles", en la derrota por 89-86 ante el Joventut. El entrenador catalán se ha mostrado contento por la actitud del equipo pese a la derrota. "En muchos momentos hemos jugado bien y hemos podido ensanchar la diferencia, pero no hemos sabido jugar con ciertos detalles", ha dicho.
"Ganar en Badalona es muy difícil, y hemos tenido tiro para lograrlo. No puedo reprochar nada a los jugadores", ha añadido. Por último, Ramírez ha hablado del compromiso del equipo y de su importancia de cara al futuro. "Ha habido momentos que ellos han dominado, y hemos mostrado un compromiso muy potente para seguir en el partido. Ese es el camino", ha zanjado.
El técnico de Granollers hizo una valoración positiva del encuentro. "Valoración positiva; hemos tenido la posesión para ganar el partido. Me hace ver el partido de manera positiva, pero jodido por otra parte; hemos hecho cosas bien para poner a Badalona aquí en casa para poder ganar el partido. La vuelta al partido muestra carácter, fe y compromiso; el resto lo vamos a analizar para mejorar", ha señalado Ramírez.
También se marchó del Olímpico con una lista de tareas para mejorar tras lo visto en Badalona. "Hemos dejado rebotes de ataque en momentos importantes. En la primera parte, hemos tenido unos contra unos que podíamos haber sido más duros, sobre todo en bonus. Con los jugadores estoy a muerte, pero hay algunas acciones en el segundo y tercer cuarto que nos han metido canastas bastante fáciles y eso tenemos que mejorarlo", ha explicado.
- Se retira a los 30 años un exjugador del Real Zaragoza: 'Nunca más he conseguido volver a correr
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- El restaurante de Zaragoza que ha enamorado a Pepe Rodríguez de Masterchef: 'Gran trabajo que hacéis
- Gabi agota su crédito después de un desastre que deja al Real Zaragoza colista (4-2)
- El prometedor Felipe Minzer abandona el Casademont Zaragoza
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- Horas decisivas en el futuro de Gabi, que pende de un hilo