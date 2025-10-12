El Joventut-Casademont Zaragoza, en directo

En el día grande de las Fiestas del Pilar el Casademont Zaragoza se enfrenta a uno de los mayores talentos que ha alumbrado el baloncesto español en este siglo XXI. Visita el conjunto de Jesús Ramírez este domingo al Joventut de Badalona (12.00 horas) donde vuelve a disfrutar y a hacer disfrutar del baloncesto Ricky Rubio. El Casademont busca su segundo triunfo y mantener las buenas sensaciones del debut, igual que un Joventut que también ha empezado ganando en la Champions. Kabaca en el Casademont y Ruzic en la Penya son las únicas bajas.

Se acaba la primera parte con 50-48 en el marcador. El Casademont aguanta a pesar de la superioridad en el juego interior del Joventut y de los problemas en el rebote. Queda todo en el aire para la segunda parte

Falta de Tomic, tiros para Dubi, 47-44

Suma Yusta desde el tiro libre, 45-42 y ahora lo para Dani Miret

¡Triple de Stevenson! 43-38

Buena acción ahora que culmina Robinson, 43-35

Triple de Stevenson pero anota Hanga, 43-33 y lo para Jesús Ramírez. Quedan 4.26 para el descanso

Canastón de Ricky y falta de Bell-Haynes. Máxima desventaja, 41-30

Triple de Kraag, 38-30

Recorta Bell-Haynes desde el tiro libre, 35-30