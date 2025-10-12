Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

12.00 HORAS

El Joventut-Casademont Zaragoza, en directo

La jornada 2 de la Liga Endesa ACB

Dubljevic sirve el balón a Yusta ante la defensa de Hanga.

Dubljevic sirve el balón a Yusta ante la defensa de Hanga. / DAVID GRAU LLINARES

Raquel Machín

Zaragoza

En el día grande de las Fiestas del Pilar el Casademont Zaragoza se enfrenta a uno de los mayores talentos que ha alumbrado el baloncesto español en este siglo XXI. Visita el conjunto de Jesús Ramírez este domingo al Joventut de Badalona (12.00 horas) donde vuelve a disfrutar y a hacer disfrutar del baloncesto Ricky Rubio. El Casademont busca su segundo triunfo y mantener las buenas sensaciones del debut, igual que un Joventut que también ha empezado ganando en la Champions. Kabaca en el Casademont y Ruzic en la Penya son las únicas bajas.

