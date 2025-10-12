La crónica del Joventut-Casademont Zaragoza: con la miel en los labios (89-86)

El Casademont Zaragoza vendió muy cara su primera derrota de la temporada. Cayó frente al Joventut en Badalona por 89-86 teniendo la última bola del partido, aunque solo con dos segundos, y volviendo una y otra vez al encuentro pese a la superioridad en la pintura de la Penya. Ricky hizo de las suyas, sí, pero el verdadero problema para los aragoneses fueron los 19 puntos de Tomic y los 18 rebotes que capturaron entre él y Birgander.

Nada que no pudiera preverse, por otra parte, si bien no fue obstáculo para que el equipo compitiera. Lo hizo gracias a la constancia de Yusta, el más regular de principio a fin, a la buena mano desde el tiro libre, a la incorporación después de Bell-Haynes y Dubljevic a la producción ofensiva y a la irrupción de Stevenson.

El escolta dejó la mejor noticia para Jesús Ramírez. Tras un inicio marcado por la lesión ante el Benfica y la enfermedad en la semana previa al debut, Stevenson entró en el Olímpico como un elefante en una cacharrería, dejando clara su presencia desde el inicio con un 3/4 en tiros de tres en la primera parte y siete puntos seguidos cuando más apretaba la soga en los minutos finales para que el Casdemont pudiera pelear hasta el final. Nada de eso fue suficiente para ganar, pero el equipo aragonés dejó buenas sensaciones.

Con ambos equipos más pendientes de incomodar al rival comenzó un igualado duelo en el Olímpico de Badalona. Primero fue Hunt quien llevó las riendas del Joventut con 10 puntos seguidos, todos los de su equipo, y aupar a la Penya a una primera ventaja significativa (13-6) que el Casademont neutralizó enseguida.

Pero el conjunto aragonés empezó a sufrir con el rebote desde bien pronto y no pudo sumar con fluidez. El final del primer parcial dejó el regreso de Ricky a su casa, con Joaquín Rodríguez de perro de presa, y un 24-19 en el marcador.

La diferencia en el juego interior también se hizo notar pronto. Mediado el segundo cuarto entre Tomic y Birgander sumaban más rebotes (12) que todo el Casademont (11), que no encontraba ni la manera de anotar ni la de frenar todo lo que generaban los cincos de la Penya.

La irrupción de Stevenson en el encuentro para desatascar los tiros lejanos con un 3/4 en triples y el acierto desde el tiro libre (15/16 en la primera parte) mantuvieron con vida a un Casademont en el que Yusta era el más constante y en el que Bell-Haynes y Dubljevic empezaban a dejar sus pinceladas. Al descanso se llegó con 50-48.

El conjunto de Jesús Ramírez salió a la segunda parte con un mayor ímpetu y acierto en el rebote, lo que le permitió igualar el marcador rápidamente. Sin embargo, no consiguió que el Joventut no tuviera fluidez en su anotación lo que, sumado a su imprecisión en algunos tiros, permitió a la Penya volver a gobernar el marcador.

El encuentro era un toma y daca en el que tan pronto parecía que iba a igualar el Casademont como que iba a escaparse el Joventut, sin que ocurriera ninguna de las dos cosas. El conjunto verdinegro intentaba ajusticiar con las manos de Ricky o de Tomic pero entonces aparecía Dubljevic, o el oportuno Stevenson, para decir que no.

Especialmente brillante estuvo este último, con siete puntos consecutivos cuando más cerca parecía la derrota a falta de tres minutos. El Casademont Zaragoza tuvo la oportunidad hasta el final, pero se salió una bandeja de Bell-Haynes que hubiera puesto al equipo por delante y luego perdió el balón tras rebote ofensivo. Aún tuvo 2 segundos para buscar el triple del empate pero se quedó con la miel en los labios.

FICHA TÉCNICA Joventut Badalona: Hakanson (11), Hunt (19), Hanga (2), Drell (2), Tomic (19) -cinco inicial-; Kraag (8), Vives (8), Dekker (2), Allen (-), Rubio (12) y Birgander (6). Casademont Zaragoza: Bell-Haynes (15), Yusta (16), Stephens (2), Robinson (11), Dubljevic (8) -cinco inicial-; Spissu (5), Stevenson (18), González (3), Soriano (4) y Rodríguez (4). Parciales: 24-19, 26-29, 21-17 y 18-21. Árbitros: Rafael Serrano, Alberto Sánchez Sixto y Guillermo Ríos. Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga Endesa disputado en el Palau Municipal d’Esports de Badalona ante 6.137 espectadores.

No consigue lanzar el Casademont y se termina el partido. Derrota del equipo aragonés por 89-86 en un partido en el que ha ido casi siempre por delante el Joventut pero los aragoneses no le han perdido la cara en ningún momento

La dejan en falta normal, serán tiros para Hunt. Quedarán 2.3 segundos. Anota los dos, 89-86

¡Se ha salido la acción de Bell-Haynes y la pierde el Casademont tras rebote ofensivo! Ahora es antideportiva de Robinson

Ahora son tiros para Ricky, anota uno, 87-86 a 31.5 segundos para el final

Dicen que no hay nada en esa acción, serán tiros para Robinson tras la falta de Ricky. Empate a 43.5 segundos, 86-86

No han parado el juego los árbitros con Tomic en el suelo y ahora revisan esa acción tras el ataque del Casademont

Canasta de Bell-Haynes, que saca la falta de Ricky. El Casademont, a uno: 86-85 a 1.07

Sigue produciendo Stevenson, ahora desde el tiro libre, 84-82 a 1.31 para el final

Stevenson recupera y anota, 84-80, tiempo muerto de Miret, quedan 2.02