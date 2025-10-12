En Directo
Casademont Zaragoza
El Leganés-Casademont Zaragoza, en directo
Las de Cantero quieren seguir su impecable racha en la cancha de un recién ascendido
No hay descanso para el Casademont Zaragoza. Las de Cantero han viajado hasta tierras madrileñas para medirse al Leganés, un recién ascendido en el que destaca la aragonesa Irena Lahuerta. Las aragonesas buscarán seguir con su impecable y sumar el segundo triunfo liguero. Sigue con nosotros el encuentro en directo:
Triiiiple de Helena Pueyo. A tabla. Las mete todas (21-37)
Para el Leganés es un dolor de muelas atacar. No saben qué hacer con el balón
Bankoléeee. Qué superioridad (19-34). Ha podido romper ya el partido el Casademont. Poco más de 4 minutos para el descanso
Vorackova pone el 17-30
Supera el Casademont los 10 de renta con 2 libres de Gueye (17-28)
Continúa el Casademont por delante (17-24). El partido, algo espeso. 7 para el descanso
El parcial ya es de 0-13
Bankolé, espectacular (13-20)
Final del primer cuarto en Leganés con 13-15. Tras un buen inicio del Leganés, el Casademont, sin estar acertado, ha ido reduciendo la distancia hasta darle la vuelta
Lleva 5 minutos sin anotar el Leganés
