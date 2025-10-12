Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

El Leganés-Casademont Zaragoza, en directo

Las de Cantero quieren seguir su impecable racha en la cancha de un recién ascendido

Las jugadoras del Casademont saludan al público tras un duelo en el Felipe

Las jugadoras del Casademont saludan al público tras un duelo en el Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No hay descanso para el Casademont Zaragoza. Las de Cantero han viajado hasta tierras madrileñas para medirse al Leganés, un recién ascendido en el que destaca la aragonesa Irena Lahuerta. Las aragonesas buscarán seguir con su impecable y sumar el segundo triunfo liguero. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

