El Leganés-Casademont Zaragoza, en directo

No hay descanso para el Casademont Zaragoza. Las de Cantero han viajado hasta tierras madrileñas para medirse al Leganés, un recién ascendido en el que destaca la aragonesa Irena Lahuerta. Las aragonesas buscarán seguir con su impecable y sumar el segundo triunfo liguero. Sigue con nosotros el encuentro en directo:

Triiiiple de Helena Pueyo. A tabla. Las mete todas (21-37)

Para el Leganés es un dolor de muelas atacar. No saben qué hacer con el balón

Bankoléeee. Qué superioridad (19-34). Ha podido romper ya el partido el Casademont. Poco más de 4 minutos para el descanso

Vorackova pone el 17-30

Supera el Casademont los 10 de renta con 2 libres de Gueye (17-28)

Continúa el Casademont por delante (17-24). El partido, algo espeso. 7 para el descanso

El parcial ya es de 0-13

Bankolé, espectacular (13-20)

Final del primer cuarto en Leganés con 13-15. Tras un buen inicio del Leganés, el Casademont, sin estar acertado, ha ido reduciendo la distancia hasta darle la vuelta