CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta pone la constancia y Stevenson irrumpe con fuerza. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Yusta
Constante |8| Constante de principio a fin tanto en puntos como en rebotes.
Bell-Haynes | 5 |
Creciente. Fue de menos a más en el partido para terminar por sus fueros.
Stephens | 5 |
Discreto. Esta vez su influencia defensiva no fue tan importante.
Robinson | 5 |
Frenado. No pudo lucir sus muelles como acostumbra, falló algunas claras bajo el aro.
Dubljevic | 6 |
Implicado. Le costó pero acabó apareciendo, incluso puso un tapón.
Spissu | 6 |
Escaso. Le costó marcar el ritmo, quizá está pagando su participación en el Europeo.
Stevenson | 8 |
Revulsivo. La mejor noticia para el equipo fue su irrupción en el partido.
González | 5 |
Reservado. Labor muy discreta la suya, apenas se le vio a pesar de sus 18 minutos.
Rodríguez | 5 |
Defensivo. Salió sobre todo a defender a Ricky. Puso la energía acostumbrada.
Soriano | 5 |
Superado. No pudo superar a los ‘cincos’ del Joventut, pero cogió 7 rebotes.
Langarita | - |
Inédito. Estuvo en el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.
Fernández | - |
No jugó. El aragonés volvió a quedarse inédito en el banquillo.
