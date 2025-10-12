Yusta pone la constancia y Stevenson irrumpe con fuerza. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Constante |8| Constante de principio a fin tanto en puntos como en rebotes.

Bell-Haynes | 5 |

Creciente. Fue de menos a más en el partido para terminar por sus fueros.

Stephens | 5 |

Discreto. Esta vez su influencia defensiva no fue tan importante.

Robinson | 5 |

Frenado. No pudo lucir sus muelles como acostumbra, falló algunas claras bajo el aro.

Dubljevic | 6 |

Implicado. Le costó pero acabó apareciendo, incluso puso un tapón.

Spissu | 6 |

Escaso. Le costó marcar el ritmo, quizá está pagando su participación en el Europeo.

Stevenson | 8 |

Revulsivo. La mejor noticia para el equipo fue su irrupción en el partido.

González | 5 |

Reservado. Labor muy discreta la suya, apenas se le vio a pesar de sus 18 minutos.

Rodríguez | 5 |

Defensivo. Salió sobre todo a defender a Ricky. Puso la energía acostumbrada.

Soriano | 5 |

Superado. No pudo superar a los ‘cincos’ del Joventut, pero cogió 7 rebotes.

Langarita | - |

Inédito. Estuvo en el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.

Fernández | - |

No jugó. El aragonés volvió a quedarse inédito en el banquillo.