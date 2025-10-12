Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Yusta pone la constancia y Stevenson irrumpe con fuerza. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

Yusta coge un balón durante el partido de este domingo.

Yusta coge un balón durante el partido de este domingo. / DAVID GRAU LLINARES

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Yusta

Constante |8| Constante de principio a fin tanto en puntos como en rebotes.

Bell-Haynes | 5 |

Creciente. Fue de menos a más en el partido para terminar por sus fueros.

Stephens | 5 |

Discreto. Esta vez su influencia defensiva no fue tan importante.

Robinson | 5 |

Frenado. No pudo lucir sus muelles como acostumbra, falló algunas claras bajo el aro.

Dubljevic | 6 |

Implicado. Le costó pero acabó apareciendo, incluso puso un tapón.

Spissu | 6 |

Escaso. Le costó marcar el ritmo, quizá está pagando su participación en el Europeo.

Stevenson | 8 |

Revulsivo. La mejor noticia para el equipo fue su irrupción en el partido.

González | 5 |

Reservado. Labor muy discreta la suya, apenas se le vio a pesar de sus 18 minutos.

Rodríguez | 5 |

Defensivo. Salió sobre todo a defender a Ricky. Puso la energía acostumbrada.

Soriano | 5 |

Superado. No pudo superar a los ‘cincos’ del Joventut, pero cogió 7 rebotes.

Langarita | - |

Inédito. Estuvo en el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.

Fernández | - |

Noticias relacionadas y más

No jugó. El aragonés volvió a quedarse inédito en el banquillo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents