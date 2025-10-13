Los 200 partidos de Carlos Cantero en el Casademont Zaragoza: técnico y club crecen (y explotan) de la mano

Nadie sabe qué hubiera sido del Casademont Zaragoza femenino si en 2021 el club aragonés hubiera optado por otro entrenador para dirigir al equipo. Aunque, para ser francos, es difícil imaginar un camino mejor que el que han construido de la mano el madrileño y un Casademont del que no se podría entender su vertiginoso crecimiento sin valorar la figura de un técnico que el domingo, ante el Leganés, cumplió 200 partidos en el banquillo del equipo.

Y lo hizo ganando, como acostumbran las aragonesas desde que Cantero llegó a Zaragoza. De esos 200 duelos, el Casademont se ha impuesto en 131 de ellos, ha caído en 68 y ha empatado uno. Por tanto, el equipo gana casi el doble de partidos que los que pierde con el técnico. Además, ese dato cobra todavía mayor mérito cuando, debido a que cada año el Casademont ha ido superándose, muchos de ellos son en la Euroliga, donde cada partido es un desafío ante los mejores equipos del continente.

Cantero, eufórico, con una bandera de Aragón celebrando la Supercopa / Jaime Galindo

Que el Casademont sea la envidia del baloncesto femenino europeo era algo que ni se le podía pasar por la cabeza ni a Carlos Cantero ni al propio club cuando comenzaron su vínculo. Quizá ahora pueda sonar ventajista, pero esa unión tenía todo el sentido del mundo porque tanto el técnico como el club estaban en un mismo punto. Jóvenes, ambiciosos y con ganas de crecer. Cantero aterrizó en la capital aragonesa tras dos años de buenos resultados como entrenador principal del Ensino Lugo. Antes había sido muchos años técnico ayudante, pero su primera experiencia al mando de un equipo había sido más que positiva.

Las cosas claras

Su buena labor despertó el interés de un Casademont que vio en él la pieza ideal sobre la que montar un proyecto estable y duradero. No se equivocó. A pesar de que el madrileño llegó sin hacer mucho ruido, sus ideas estaban claras. «La ambición es máxima, es algo que va con el club donde estamos y eso no se negocia. Que luego tengamos unos objetivos mayores o menores irá en función del equipo que haya», indicó Cantero en su presentación. «He visto una motivación especial y una forma de trabajar con coherencia», añadió.

Desde el primer momento, las cosas comenzaron a funcionar. La temporada 21-22 fue una declaración de intenciones: clasificación para la Copa de la Reina, quinta plaza en la Liga regular y clasificación para el playoff . Y lo más importante, fue el germen de la conexión con la grada, generando una simbiosis que explotaría al siguiente curso. Porque la temporada 22-23 el Casademont Zaragoza femenino fue en la que el equipo se transformó en el fenómeno que es ahora y que parece que todavía no ha tocado techo. Fue la primera en la que participó en competición europea (llegó hasta los cuartos de final de la Eurocup) y en Liga llegó hasta las semifinales. Pero el punto de inflexión llegó en la Copa de la Reina de Zaragoza, donde se logró un título que convirtió a Carlos Cantero y a sus jugadoras en auténticas estrellas.

Cantero y sus jugadoras celebran la conquista de la Copa de la Reina de 2023 / Javier Cebollada / EFE

La gente quería más y, desde ese momento, el entrenador se tuvo que enfrentar a la gestión de las expectativas. Siempre desde un perfil bajo, Cantero se afanaba en recordar que el Casademont todavía no era uno de los grandes y que todavía faltaban varios escalones para llegar a ese lugar. Pero sus palabras iban por un lado y los resultados que cosechaba su equipo, por otro. Porque a donde no llegaba el poderío económico del club, llega el radar que tiene el madrileño para detectar talento. El mejor ejemplo fue el fichaje de Leo Fiebich, a la que le su paso por el Casademont le cambió la vida. Porque además de entrenar, Cantero ha hecho en muchas ocasiones las veces de director deportivo.

El 110%

Pero quizá la mayor cualidad de Cantero ha sido sacar el 110% de sus jugadoras en la cancha y conseguir que el Casademont compitiera de tú a tú con equipos superiores sobre el papel al aragonés. Así, las zaragozanas han protagonizado dos actuaciones sobresalientes en la Euroliga, llegando mucho más lejos (hasta el top 8) de lo que nadie podía imaginar. Y de tanto parecérselo y creérselo, el Casademont ha acabado dando ese salto que parecía imposible hasta haberse convertido ya en un gigante. La Supercopa y el espectacular inicio de curso lo confirman.

El trabajo del técnico es innegable, aunque tampoco se ha librado de las críticas. Su curiosa forma de utilizar los tiempos muertos, su notable temperamento o la gestión de los últimos segundos en finales apretados muchas veces no ha gustado, pero son aspectos nimios comparado con todo lo que ha conseguido un Cantero que, inmerso en la temporada más apasionante que se recuerda, acaba contrato el próximo junio. Se deberán sentar pronto ambas partes para hablar sobre una posible renovación, pero da la sensación de que su ciclo todavía no ha acabado y que los 200 partidos no será la última cifra redonda que alcance un entrenador que, pase lo que pase en el futuro, será historia del Casademont.