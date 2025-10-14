Felipe Minzer cierra la lista: estos han sido los nombres y los motivos de las salidas de canteranos del Casademont Zaragoza

La reciente salida de Felipe Minzer, que ha decidido marcharse a la Academy Central Florida como paso previo a poder entrar en la NCAA (todavía no tiene la edad para disputar esa competición), es el último adiós de la cantera del Casademont Zaragoza que, en los últimos años, ha visto marcharse jugadores por todo tipo de motivos, por ser fichados por otros clubs, por acabar su etapa formativa o por no encontrar su sitio en la capital aragonesa.

La lista es tan amplia como los motivos, sobre todo desde que en 2012, con la llegada de Luis Arbalejo como responsable, la cantera tomara otra dimensión apostando por jugadores de otras latitudes, tanto de España como del resto de Europa o del mundo, a través de becas y apuestas a largo plazo. Antes, la relación de canteranos se reducía a Rodrigo San Miguel, que no lo fue del club puesto que acababa de nacer, y Javier Marín, los dos nombres aragoneses que más prometían en la primera década del siglo XXI.

Así hasta llegar a Felipe Minzer, el exterior que llegó hace dos cursos a Zaragoza, que ha destacado sobremanera en las categorías inferiores de Argentina y que se convirtió en el argentino más joven de la historia en debutar en la ACB y el segundo de la trayectoria del club. Minzer es el tercer jugador que se marcha a Estados Unidos tras Aday Mara y Vit Krejci.

Krejci celebra una canasta frente al Murcia en 2020. / JAVIER BELVER

La de Mara ha sido la salida más sonada de estos 23 años de historia del club y aún no está resuelta, pues el Casademont llevó a juicio el incumplimiento de contrato del jugador y está pendiente de que se señale una fecha para el mismo. El siete pies aragonés se marchó a la NCAA, primero a UCLA y ahora a Michigan, tras completar su formación en la cantera y estar el último curso, el 2022-23, en la dinámica del primer equipo con minutos y una participación importante en la ACB. Ese mismo verano otro canterano, Pavle Stosic, llegó a un acuerdo con el club para marcharse a Gonzaga, también en la NCAA, tras un par de temporadas en Zaragoza.

Antes se había marchado Vit Krejci a Oklahoma City Thunder de la NBA, siendo el primer canterano de la historia del club en alcanzar la mejor Liga del mundo, donde continúa jugando. Krejci fue una de esas apuestas de Arbalejo y llegó a Zaragoza en 2013 para disputar la Minicopa. Es decir, en edad infantil. Completó el camino en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo en la temporada 2020-21 pero sufrió una desgraciada lesión de rodilla en la segunda jornada de Liga, en la pista del Real Madrid, y la afición aragonesa no pudo disfrutar de su talento.

Hay un cuarto caso de canterano que ha estado en Estados Unidos y Canadá la pasada temporada, el de Carlos Alías, que ha regresado este verano para integrarse en el equipo U22. Alías formó parte del Casademont que hizo historia conquistando dos bronces en el Campeonato de España júnior y que le han servido al club para competir contra los mejores en la Liga U.

Aday Mara, MVP del Campeonato de España júnior en 2023. / FEB

Hay otros canteranos que se han ido y han vuelto y que actualmente también están en la disciplina aragonesa. Es el caso de Jaime Fernández, por quien el Barça pagó su cláusula en 2018 y que ha regresado dos veces hasta hacerse un hueco en el primer equipo a la tercera. El otro es Alejandro Moreno, medallista con la selección española, que en 2022 se marchó un curso a Alemania y regresó en 2023 para formar parte del primer equipo. Actualmente está con el U22.

Unos cuantos se han marchado porque otros clubs pagaron sus cláusulas. Además de los ya mencionados Krejci y Fernández, el Valencia abonó las de Sergi García en 2017 y Jaime Pradilla en 2020. El balear había llegado a Zaragoza en 2013 hasta explotar en el primer equipo en ese 2018, mientras que el zaragozano completó su formación en las categorías inferiores y solo se le pudo ver con el primer equipo en aquella fase final de 2020 en Valencia. El otro caso es el de Carlos Alocén, por quien el Real Madrid pagó en 2019 dejándolo un curso cedido en Zaragoza.

Por todos ellos, García, Fernández, Alocén, Krejci y Pradilla, el Casademont Zaragoza logró algo más de un millón de euros en total. Además, también traspasó a otra apuesta para su cantera, a John DiBartolomeo, al Maccabi Haifa en 2015, dos años después de aterrizar en la estructura del club. Estuvo cedido en Mallorca y no llegó a debutar con el primer equipo.

Carlos Alocén lanza un tiro libre en Zaragoza en 2019. / ACB PHOTO / E. CASAS

A partir de ahí ha habido otros nombres que se han marchado por no llegar al primer equipo o no cuajar su etapa de formación en Zaragoza. Algunos aragoneses como Raúl Lobaco, Álvaro Sanz o Marcos Portález y otros como Ander Urdiain, de origen navarro pero aragonés, o Aitor Etxeguren, que estuvo cuatro años en la entidad.

Muchos de los que han salido están en Primera FEB, la antigua LEB Oro, como el propio Ander Urdiain en el Palmer Basket, Aitor Etxeguren en Oviedo, Marc Martí en Cartagena (aunque ahora está lesionado), Raúl Lobaco en Oviedo y Javi García en Melilla, con quien logró el ascenso el pasado curso. El base estuvo varias temporadas completando la primera plantilla sin terminar de tener la oportunidad ni de cuajar al más alto nivel.

Desde 2012, con la llegada de Arbalejo, hubo también otras apuestas extranjeras además de la de Vit Krejci. Fueron los casos de Laszlo Dobos, Simon Pursl, Verners Kohs, Marek Dolezaj, Zygimantas Riauka, DiBartolomeo y Tyler Gaffaney. Este último solo jugó como profesional los dos años que estuvo en Zaragoza y actualmente es entrenador en Estados Unidos. El resto están en el extranjero o retirados.

John DiBartolomeo, en un encuentro ante el Clavijo en su etapa en Zaragoza. / Esther Casas

Otro como Gustav Knudsen, que formó parte de la cantera de 2019 a 2022, ha encontrado su sitio en la ACB en las filas del Baxi Manresa esta temporada tras haber estado en el Falco húngaro, el Bakken Bears danés y el Charleroi belga. Con el Casademont debutó y jugó dos partidos.

Minzer pertenecía a la nueva hornada de apuestas del club que ahora se intensifican con la nueva Liga U. Sin olvidar a Lucas Langarita y Álex Moreno, de la misma generación que Aday Mara, la entidad cuenta con aragoneses como Carlos Alías, Rubén Valero, Álvaro Cativiela o Juan García ya en la última etapa de formación y a ellos ha sumado al maliense Yossouf Traoré, quizá el próximo en llegar, al cubano Anthony Rodríguez, al ruso Sasha Savkov, al senegalés Seydina Faye, al maliense Soumaila Keita y los neerlandeses Matija Lukic (de origen serbio) y Quint Van Oijen.