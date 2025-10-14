Santi Yusta: "Tenemos equipo para llegar a la final, por eso hay que empezar al 100%"

Santi Yusta ha sido el encargado de analizar el estreno del Casademont Zaragoza en la FIBA Europe Cup, que se producirá este miércoles a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe frente al Falco Szombathely húngaro. El capitán tiene claro, como todo el club y el equipo, que el objetivo es "llegar lo más lejos posible", que es otra forma de decir que el deseo es alcanzar la final y pelear por el título. Para eso queda mucho pero el primer paso hay que darlo ya este miércoles porque bien sabe el equipo aragonés por experiencia propia lo caros que se pagan los despistes en las primeras fases.

Por eso el mensaje está claro. "Este año queremos llegar lo más lejos posible, llegar hasta arriba. Y se empieza por mañana. Da igual el rival, da igual dónde sea, tenemos que dar el 100% y marcar desde un inicio qué es lo que queremos y hasta dónde queremos llegar", ha asegurado el alero madrileño, que ha vuelto a comenzar el curso en una gran forma.

"Estoy más centrando en el equipo, lo individual va en un segundo plano, pero bien, estoy contento. La verdad es que me veo con buenas sensaciones, he empezado bien y bueno, ojalá seguir así y y que siga todos los partidos", ha dicho Yusta, focalizado en el colectivo y el objetivo final.

"Lo hemos hablado, obviamente es un objetivo. Yo creo que tenemos equipo para llegar a la final y obviamente estamos mentalizados para ello y de ahí la respuesta anterior de que empieza mañana y da igual el rival que sea que hay que ir al 100%", valora Yusta. La importancia de cada partido radica en el sistema de competición, pues solo se clasifican los primeros de cada grupo y los seis mejores segundos.

"Sí, por eso, al final es ganar todos los partidos, el averaje también va va a ser un factor diferencial, entonces bueno, como digo es ir 40 minutos todos los partidos al 100% y seguiremos avanzando", señala.

El equipo tiene ganas de comenzar la competición europea, aunque eso siempre implique un mayor desgaste no solo por disputar dos partidos a la semana sino también, y sobre todo, por los largos viajes que implican algunos desplazamientos europeos. Por eso la clave será descansar bien según el capitán. "Tenemos ganas porque ya queríamos empezar la competición europea, pero bueno, nos va a tocar descansar todo lo que se pueda, en cuanto se pueda, porque sí que es verdad que estos viajes, estos estos partidos a mitad de semana pues suponen mucha carga, para el cuerpo, para la cabeza, entonces tenemos que ser profesionales, saber cuándo descansar, cuándo entrenar y seguir avanzando".

El Casademont ha estado analizando este mismo martes al rival del estreno, el Falco Szombathely húngaro y Yusta ha ofrecido alguna de las claves del duelo. "El número 9 (Zoltan Perl) es un jugador diferencial, el que más tiros toma, el que más tiene el balón en las manos. Entonces lo que hay que hacer es intentar quitarle el balón de las manos para que intenten jugar más sus compañeros y que estén un poco descuadrados en el ataque. Esa es la principal, la principal defensa que tenemos contra ellos. Y nuestro ataque es correrles, correrles mucho como estamos haciendo ahora, con mucho ritmo, con mucha transición y eso los va a castigar", apunta Yusta.