¿Qué agencias representan a los jugadores del Casademont Zaragoza?

Los agentes y agencias de representación se han convertido en una parte fundamental del negocio del baloncesto a la que deben recurrir inexorablemente los clubs para elaborar sus proyectos. Algunas entidades trabajan preferentemente con una única agencia, normalmente de las más poderosas de España o Europa, pero no es el caso del Casademont Zaragoza, que ha llegado a acuerdos con una gran variedad de representantes a lo largo de los años. Lo de esta temporada es una excepción.

Porque es la primera vez que la agencia YouFirst es mayoritaria en la primera plantilla aragonesa y también la primera vez que una sola empresa de representación cuenta con un número tan alto de jugadores en el Casademont Zaragoza: cinco. Sin embargo, los cinco fichajes de este verano pertenecen a cuatro agencias diferentes, si bien la única que repite es YouFirst que, además, también representa a Jesús Ramírez.

Ha llegado a esta cifra porque en las últimas semanas la propia agencia ha realizado un importante fichaje: Trae Bell-Haynes ha dejado BeoBasket para ser representado por YouFirst. Esta misma agencia, que cuenta con Guillermo Bermejo y Gerard Raventós como principales agentes, tiene también entre sus filas a Lucas Langarita, Miguel González, y los fichajes de este verano Joel Soriano, cedido por el Valencia, y DJ Stephens, además de a Ramírez.

El Casademont se convierte así en el club de la ACB con más jugadores de YouFirst, superando al Baskonia que cuenta con cuatro. El curso pasado solo eran dos miembros de la plantilla, Miguel González y Langarita. Entre los refuerzos de la cantera Savkov también está representado por esta empresa y es también la que gestiona los asuntos de Felipe Minzer, que acaba de dejar el club.

La siguiente agencia por número es Romaior, la principal agencia española de representación. Cuenta con Santi Yusta y Jaime Fernández y se puede incluir ahí a Joaquín Rodríguez, representado por Claudio Pereira, CEO de Prosports en Uruguay, vinculada con Romaior. Además, tanto Rodrigo San Miguel como Gonzalo García de Vitoria están representados por la agencia de José Ortiz, igual que los canteranos Traoré, Lukic y Keita. Pereira también es el agente del cubano Anthony Rodríguez.

BeoBasket, una de las empresas más poderosas del continente, se ha quedado con un solo jugador en la plantilla al perder a Bell-Haynes, el montenegrino Bojan Dubljevic. La agencia que lidera Misko Raznatovic contaba el curso pasado con tres jugadores, los dos mencionados más AJ Slaughter y a mitad de temporada sumó a su nómina de clientes a Jilson Bango para traspasarlo al Fenerbahce.

También con un jugador se ha quedado otra de las empresas fuertes del sector, Octagon, que es quien lleva los asuntos de Sadik Kabaca. Además, hay otras agencias, sobre todo estadounidenses, puesto que a Devin Robinson le representa Eric Fleisher, de Assist Sports y a Erik Stevenson Lou Diamantopoulos, de Diamond Sports, mientras que el agente de Marco Spissu es su compatriota Matteo Comelini de Sigmasports.

