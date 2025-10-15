Cantero: "Ganemos o perdamos, tenemos que aprender de cada partido"

El entrenador del Casademont Zaragoza femenino, Carlos Cantero, analiza la situación del equipo esta mañana en la rueda de prensa previa al segundo partido de Euroliga que jugarán mañana como locales a las 20.00 horas ante el Reyer Venezia de la liga italiana: “Ganemos o perdamos, tenemos que aprender de cada partido”.

El técnico se refiere al buen momento de forma que atraviesa el equipo, que no pierde desde el partido de ida de la fase previa de la competición europea en República Checa, y acumula ya seis victorias consecutivas: “Me sorprendía el nivel que teníamos durante 40 min”. No obstante, Cantero reconoce que es imposible mantener el ritmo durante toda la temporada: “Ahora vamos por picos. El otro día hubo momentos muy buenos y otros no tan buenos”. Además, admite, no es solo cosa del estado de forma de la plantilla: “No es solo cosa de las jugadoras, también es del entrenador”.

Sobre el Reyer Venezia, explica el entrenador del Casademont que se trata de “un rival fuerte”, y que por eso mismo “será un partido de detalles” en el que el “puntito extra” de jugar en el Príncipe Felipe puede marcar la diferencia. “Me preocupa porque es un equipo diferente al del año pasado. Se han reforzado con cuatro jugadoras muy buenas, muy potentes”, afirma Cantero.

El conjunto italiano viene de ganar las dos primeras jornadas de Liga: “Venezia está jugando muy bien. Están teniendo un gran derroche anotador”. Además, los venecianos también ganaron el primer partido de Euroliga ante otro de los grandes de la competición: “El grupo es duro. Hay tanta igualdad que sacar los partidos fuera de casa tiene valor doble”, asegura el técnico.

El Casademont Zaragoza llega con una única baja al encuentro de mañana, la de Nerea Hermosa, que “sigue en la última fase de recuperación”, tal y como explica su entrenador. Cantero dispondrá del resto de la plantilla al completo, incluida una Mariona Ortiz que acabó el partido en Leganés con sobrecargas: “En el entrenamiento de ayer controlamos la carga”, indica. Además, la jornada de entreno dejó otra buena noticia, relacionada con la recientemente recuperada Carla Leite: “Tuvo su mejor entrenamiento. Se lo diré para que sienta que no tiene nada que demostrar. Que juegue más suelto”.

Por eso mismo, teniendo en cuenta tanto el estado de forma del conjunto zaragozano como la buena racha de resultados, Cantero afirma que el equipo está “anímicamente bien”. Aun así, explica, les queda margen de mejora: “Aún hay cosas que mejorar. Seguimos trabajando en ello”, asegura. “Estamos mandando un mensaje de que todo cuenta. Si caes, hay que levantarse rápido porque en dos días vuelves a jugar”.