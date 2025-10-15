El Casademont Zaragoza alerta de una estafa por phising con noticias falsas

El Casademont Zaragoza está siendo utilizado para una estafa por phising con noticias falsas sobre sus patrocinadores. Así lo ha alertado la entidad aragonesa, que lo ha puesto en conocimiento tanto de la autoridades como de sus patrocinadores y club de empresas para que no caigan en la trampa. Al pinchar en el enlace de esa información falsa se sustraen los datos de quien accede.

La clave para no ser víctima de la estafa es no fiarse de aquellas informaciones que provengan de dominios extranjeros y ajenos al club o a los canales convencionales de comunicación.

El último ejemplo se ha producido este mismo martes. El Casademont Zaragoza anunciaba que la empresa ACYF Group, con la que lleva colaborando desde 2022, renovaba su compromiso con el club por una temporada más. Sin embargo, ese mismo martes aparecieron informaciones asegurando que ACYF Gruop rompía su contrato y abandonaba el club de empresas del Casademont.

Además de ser una información falsa, con el perjuicio que ello puede suponer para la imagen y confianza tanto de actuales como de potenciales patrocinadores, el mayor problema es que se trata de una estafa, un enlace pensado para poder sustraer datos importantes a quien accede a él. Por eso la entidad ha advertido a su club de empresas para que desconfíen de las informaciones que provengan de fuentes ajenas y desconocidas.