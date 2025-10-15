Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Casademont Zaragoza-Falco Szombathely, en directo

Partido de la jornada 1 del grupo H de la FIBA Europe Cup

Robinson se dispone a machacar el aro en el duelo de este miércoles.

Robinson se dispone a machacar el aro en el duelo de este miércoles. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

Apenas acaba de empezar y la temporada del Casademont Zaragoza coge desde este miércoles otra velocidad, la que da participar en competiciones europeas. El conjunto zaragozano da el pistoletazo de salida a su cuarta participación en la FIBA Europe Cup, la tercera consecutiva, en el grupo H frente a un viejo conocido, el Falco Szombathely (20.00 horas), el gran dominador de la Liga húngara en el último lustro.

