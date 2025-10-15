En Directo
20.00 HORAS
El Casademont Zaragoza-Falco Szombathely, en directo
Partido de la jornada 1 del grupo H de la FIBA Europe Cup
Apenas acaba de empezar y la temporada del Casademont Zaragoza coge desde este miércoles otra velocidad, la que da participar en competiciones europeas. El conjunto zaragozano da el pistoletazo de salida a su cuarta participación en la FIBA Europe Cup, la tercera consecutiva, en el grupo H frente a un viejo conocido, el Falco Szombathely (20.00 horas), el gran dominador de la Liga húngara en el último lustro.
Spissu, Joaquín, Miguel, Robinson y Dubljevic comienzan la segunda parte
No consigue anotar el Falco y llegamos al descanso con la máxima ventaja para el Casademont: 47-40
Bell-Haynes desde el tiro libre, 47-40. Entra Traoré
¡Triiiiiiiple de Miguel tras una gran defensa de Joaquín! 45-40
¡Triiiiple Spissu! 42-40
Primeros puntos de Perl en el partido, 39-40
¡Triiiiiple de Jaime tras recuperación de Joaquín! 39-36, lo para el Falco a 2.44 para el descanso
¡Triple de Joaquín! 36-36
Yusta con todo, 33-35
Triple de Jovanovic, 31-35
- Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
- Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
- Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
- El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
- Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
- El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
- Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
- El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias