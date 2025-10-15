La crónica del Casademont Zaragoza-Falco Szombathely: el Casademont se lo toma en serio (97-82)

La temporada no ha hecho más que empezar pero ya se ven cosas diferentes. El Casademont Zaragoza se tomó muy en serio su primer partido europeo del curso, de principio a fin, y se llevó una trabajada y merecida victoria frente al Falco Szombathely por 97-82. El conjunto húngaro no cuenta con grandes recursos pero explota con inteligencia los que tiene y planteó un buen partido en el Príncipe Felipe. Incluso dominó de inicio... hasta que apareció Joaquín Rodríguez. El uruguayo fue de nuevo el mejor del Casademont porque, ahora mismo, es el único jugador de la plantilla que cambia partidos pero el conjunto aragonés completó un buen partido en líneas generales. Como muestra, seis jugadores terminaron con más de 11 puntos y capturó 11 rebotes más que el rival.

El partido comenzó con noticias porque fue DJ Stephens quien se quedó fuera de la convocatoria y Traoré quien completó el roster para cumplir con los cinco cupos. Y pronto dejó alguna más con la entrada en pista de Jaime Fernández, inédito hasta la fecha, y Lucas Langarita. Decisiones lógicas de Jesús Ramírez para no acortarse la rotación a nueve jugadores, además de activar al máximo número posible de ellos. El pívot zaragozano volvió a dejar muestras de que puede tener minutos en este equipo con puntos y defensa, pese al arbitraje FIBA.

El partido comenzó con máxima igualdad, con el Falco ofreciendo gran resistencia merced a una defensa más consistente que la aragonesa. Además, el Casademont no anotaba con fluidez y eran los magiares quienes dominaban el marcador al principio, hasta que Joaquín y Jaime Fernández le dieron la vuelta con dos triples y el conjunto aragonés pudo llevarse el primer parcial (20-19).

Más o menos algo similar ocurrió en el segundo, con el Falco defendiendo mejor y el Casademont sin encontrar la manera de coger las riendas del partido. El cuadro local consiguió su propósito de frenar a Perl, que solo anotó dos puntos al final de la primera parte, pero el Falco encontró otras vías de anotación. Volvió a tomar la delantera el equipo húngaro hasta que de nuevo sendos triples de Joaquín y Jaime Fernández voltearon el marcador y permitieron a los aragoneses alcanzar su máxima diferencia al descanso (47-40). Los últimos 17 segundos de la primera parte dejaron también la participación de Traoré en la postrera defensa del primer acto.

La segunda parte comenzó como la primera, con un parcial visitante, en este caso un 0-7 que igualó el duelo e hizo mover piezas a Ramírez. La entrada de Joaquín Rodríguez volvió a ser providencial para su equipo porque el uruguayo levantó de nuevo al Casademont con varias acciones de garra seguidas, mientras Jaime seguía reclamando su sitio. Además, el conjunto aragonés encontró un filón en Soriano bajo el aro y el dominicano comenzó a producir a destajo para que la ventaja aragonesa se disparara a los 17 puntos, 71-54.

Ni así pudo estar tranquilo el Casademont, que seguía sin dar continuidad a su defensa para que el Falco se acercara a diez puntos (74-64) a falta de siete minutos. ¿Quién volvió a romper el parcial? Quién si no, Joaquín Rodríguez, el jugador con más energía en este punto de la temporada. Así que el uruguayo finiquitó el asunto rápido para que el Falco no tuviera ninguna opción y el Casademont pudiera vivir un final relativamente tranquilo. Un final que dejó una buena muestra de que este entrenador no pasa de la competición: sacó a Joaquín para defender a Perl a falta de 11 segundos y pidió tiempo muerto para preparar los últimos 7 con 12 puntos de ventaja. Y es que nunca se sabe cuánto puede valer un averaje. De momento, el primer puesto del grupo.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Marco Spissu (5), Santi Yusta (15), Miguel González (5), Devin Robinson (13), Bojan Dubljevic (7) -equipo inicial-, Trae Bell-Haynes (11), Erik Stevenson, Lucas Langarita, Jaime Fernández (11), Joel Soriano (12), Joaquín Rodríguez (18) y Youssouf Traoré. FALCO SZOMBATHELY: Dez (9), Varadi (11), Novakovic (8), Wojcic (9), Belo (2) -equipo inicial-, Keller (12), Perl (11), Whelan (8), Herger y Jovanovic (12). PARCIALES: 20-19, 27-21, 24-14 y 26-28. ÁRBITROS: Kukelcik (SVK), Jankowski (POL) y Hodzic (GER). ELIMINADOS: Wojcik en el minuto 40. INCIDENCIAS: 3.717 espectadores en el Príncipe Felipe.

Anota Bell-Haynes y es falta de Keller. Jugada de tres y termina el partido con 97-82. Primera victoria europea de la temporada para un Casademont Zaragoza que se ha tomado este partido muy en serio de principio a fin y ha superado a un buen Falco con pocos pero bien exprimidos recursos.

Triple de Perl, 93-82, quedan 35.6 segundos

¿De dónde ha salido Robinson para capturar ese rebote? No consigue anotar pero tiene tiros libres y no falla, 93-77

Se gusta Robinson, 91-75

Otra ovación para Joaquín Rodríguez, el mejor un día más

Canastón de Robinson, 89-75

Dos más para Bell-Haynes, 87-71

Vuelve Lucas por Yusta

Canastón de Bell-Haynes, 85-68