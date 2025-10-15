Joaquín Rodríguez brilla de nuevo y Jaime Fernández pide paso. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza frente al Falco

EL MEJOR

Rodríguez

Decisivo |8| Ahora mismo es el jugador del equipo capaz de cambiar partidos.

Spissu | 6 |

Completo. Mejor que en las últimas fechas, creando y asistiendo.

Yusta | 7 |

Constante. Buen partido, mejor en ataque que en defensa.

González | 7 |

Cumplidor. Buena labor defensiva, no encontró el acierto en el tiro.

Robinson | 7 |

Espectáculo. No fue decisivo pero dejó varias acciones para los ‘highlights’.

Dubljevic | 6 |

Trabajador. No brilló pero estuvo fajándose por dentro.

Bell-Haynes | 7 |

Explosivo. Fue de menos a más para terminar el partido pletórico.

Stevenson | 4 |

Apagado. Solo tuvo tres minutos, sin chispa en acciones para él.

Langarita | 5 |

Rodando. El canterano tuvo minutos de rodaje, intrascendente.

Fernández | 8 |

Ovacionado. En sus primeros minutos de la temporada pidió más a gritos. Fantástico.

Soriano | 7 |

Duro. Le costó entrar pero acabó sacando petróleo en la pintura.

Traoré | - |

Testimonial. Jugó los últimos 17 segundos de la primera parte para defender.