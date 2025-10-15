Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Joaquín Rodríguez brilla de nuevo y Jaime Fernández pide paso. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza frente al Falco

Jaime Fernández captura un rebote ante el Falco.

Jaime Fernández captura un rebote ante el Falco. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Rodríguez

Decisivo |8| Ahora mismo es el jugador del equipo capaz de cambiar partidos.

Spissu | 6 |

Completo. Mejor que en las últimas fechas, creando y asistiendo.

Yusta | 7 |

Constante. Buen partido, mejor en ataque que en defensa.

González | 7 |

Cumplidor. Buena labor defensiva, no encontró el acierto en el tiro.

Robinson | 7 |

Espectáculo. No fue decisivo pero dejó varias acciones para los ‘highlights’.

Dubljevic | 6 |

Trabajador. No brilló pero estuvo fajándose por dentro.

Bell-Haynes | 7 |

Explosivo. Fue de menos a más para terminar el partido pletórico.

Stevenson | 4 |

Apagado. Solo tuvo tres minutos, sin chispa en acciones para él.

Langarita | 5 |

Rodando. El canterano tuvo minutos de rodaje, intrascendente.

Fernández | 8 |

Ovacionado. En sus primeros minutos de la temporada pidió más a gritos. Fantástico.

Soriano | 7 |

Duro. Le costó entrar pero acabó sacando petróleo en la pintura.

Traoré | - |

Testimonial. Jugó los últimos 17 segundos de la primera parte para defender.

