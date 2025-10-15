CASADEMONT ZARAGOZA
Joaquín Rodríguez brilla de nuevo y Jaime Fernández pide paso. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza frente al Falco
EL MEJOR
Rodríguez
Decisivo |8| Ahora mismo es el jugador del equipo capaz de cambiar partidos.
Spissu | 6 |
Completo. Mejor que en las últimas fechas, creando y asistiendo.
Yusta | 7 |
Constante. Buen partido, mejor en ataque que en defensa.
González | 7 |
Cumplidor. Buena labor defensiva, no encontró el acierto en el tiro.
Robinson | 7 |
Espectáculo. No fue decisivo pero dejó varias acciones para los ‘highlights’.
Dubljevic | 6 |
Trabajador. No brilló pero estuvo fajándose por dentro.
Bell-Haynes | 7 |
Explosivo. Fue de menos a más para terminar el partido pletórico.
Stevenson | 4 |
Apagado. Solo tuvo tres minutos, sin chispa en acciones para él.
Langarita | 5 |
Rodando. El canterano tuvo minutos de rodaje, intrascendente.
Fernández | 8 |
Ovacionado. En sus primeros minutos de la temporada pidió más a gritos. Fantástico.
Soriano | 7 |
Duro. Le costó entrar pero acabó sacando petróleo en la pintura.
Traoré | - |
Testimonial. Jugó los últimos 17 segundos de la primera parte para defender.
