Así se aprovecha una oportunidad en el Casademont Zaragoza: el caso de Jaime Fernández

Las oportunidades en el deporte profesional hay que ganárselas, pocas veces se regalan. No es fácil ser paciente, esperar tu momento y, sobre todo, entrenar todos los días al 100% sabiendo que no tienes garantizado nada. Esa era la situación de Jaime Fernández en este inicio de curso con el Casademont Zaragoza.

El canterano, lastrado por unos problemas de tobillo durante la pretemporada, no estaba entrando en los planes de Jesús Ramírez. Lejos de venirse abajo, Jaime no ha parado de empujar (reconocido por el propio técnico) hasta que le llegó la primera oportunidad de saltar a la cancha. Fue en la FIBA Europe Cup ante el Falco Szombathely. Y, desde el primer minuto que jugó, el aragonés demostró que, a pesar de la competencia, merece más protagonismo.

A pesar de que las faltas le lastraron, Jaime Fernández disputó algo más de 20 minutos de juego en los que completó un choque casi perfecto. De hecho, solo un tiro libre fallado le privó de presentar una tarjeta de tiro inmaculada. El zaragozano acertó todos sus tiros de campo, anotando dos canastas de dos y dos triples con los que se fue hasta los 11 puntos. También sumo 6 rebotes para acabar con 16 de valoración y un espectacular +26 del Casademont cuando él estuvo en pista.

Así se aprovecha una oportunidad. Algo que no pudo hacer Lucas Langarita, que también tuvo minutos en la competición europea. Primer objetivo del curso cumplido para Jaime, al que le gusta ponerse metas a corto plazo. El pasado curso, también se salió con la suya. Tras volver al Casademont el pasado curso, el canterano hizo todo lo posible para que el club alargara su vínculo y, finalmente, el equipo aragonés anunció su renovación hasta 2028.

El regreso

Como todo lo que ha conseguido, también esa ampliación se la ganó con el sudor de su frente en una temporada en la que sus sensaciones fueron mejor que sus números. Jaime disputó 22 partidos en Liga y promedió 3,5 puntos, 2,9 rebotes y 0,3 asistencias en 11,1 minutos. En algunos partidos, incluso fue clave para lograr el triunfo. Por ejemplo, ante el Breogán, el ala-pívot se fue hasta los 14 puntos y 18 de valoración o, ante el Barcelona, Fernández fue titular y, con un derroche de intensidad por bandera, aportó 8 puntos y 10 rebotes (5 ofensivos).

Pero cuando estaba mejor, un edema en el tobillo derecho le obligó a parar. Esa misma lesión es la que no le ha impedido completar al 100% la pretemporada, aunque ahora esas molestias ya son pasado. “Es verdad que se me alargó más de lo esperado la recuperación, pero tengo en pie en perfectas condiciones y me siento listo para jugar””, dijo hace unas semanas.

Desde entonces, Jaime Fernández prometió “trabajar duro” cada día y eso es lo que está haciendo. Ramírez bien lo sabe y si el jugador sigue rindiendo como lo hice ante el Falco, seguro que la del pasado miércoles fue la primera de muchas oportunidades para el aragonés.