En Directo
Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza-Reyer Venezia, en directo: duelo clave en la Euroliga
Sigue con nosotros el minuto a minuto del encuentro en el Príncipe Felipe
La Euroliga regresa a Zaragoza. Este jueves el Casademont recibe a un viejo conocido, el Umana Reyer Venezia (20.00 horas), en la segunda jornada y en otro duelo de vital importancia porque todos los resultados cuentan en la siguiente fase. Porque el objetivo del conjunto aragonés no es otro que pelear por estar en la Final Six, entre los seis mejores del continente, en la fase que volverá a disputarse en Zaragoza y para eso es fundamental lograr el mayor número de victorias y no fallar en casa. Sigue con nosotros el minuto a minuto del duelo en el Príncioe Felipe:
La gente va entrando poco a poco al Felipe. La afición, consciente de la importancia del choque, va a volver a responder
