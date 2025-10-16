Un tropezón duro de digerir. La crónica del Casademont Zaragoza-Reyer Venezia (80-84)

Eligió el Casademont Zaragoza el peor día para que se rompiera su triunfal racha. La derrota ante el Reyer Venezia (80-84) en el Príncipe Felipe, tras un encuentro de tú a tú en el que las aragonesas se hicieron un lío en los últimos minutos, complica el futuro de las de Cantero en la Euroliga porque en esta competición cada partido vale oro y está prohibido fallar en casa. Las italianas jugaron sin miedo y se llevaron el premio gordo ante un equipo que fue a rachas y que aguantó hasta que le duró la gasolina a Mariona.

En un inicio algo frío de ambos equipos, con demasiadas pérdidas por los dos lados, el primero que cogió temperatura fue el Casademont Zaragoza. La batuta de Mariona y los brazos ejecutores de Helena Pueyo y Nadia Fingall fueron los culpables de la primera ventaja interesante de las locales (11-5). Un par de pinceladas de Carla Leite elevaron la ventaja hasta el 19-11, momento que obligó al técnico italiano a parar el partido. Ahí despertó el Venezia y se desconectaron las aragonesas.

Un 0-9 de parcial en el final del primer cuarto echó al traste el buen trabajo realizado y el Casademont incluso acabó por debajo los primeros diez minutos (19-20). La pájara no se quedó ahí, Holmes comenzó a anotar desde cualquier rincón de la pista y la renta de las visitantes llegó incluso a los 7 puntos (23-30). La rotación de la segunda unidad había sido un horror (con Vorackova y Mawuli especialmente desacertadas) y un desesperado y enfadadísimo Cantero decidió volver a lo que le había funcionado en el primer cuarto.

El madrileño volvió a colocar en pista al quinteto titular y las cosas empezaron a mejorar. En una demostración de lo que es, una de las mejores bases de Europa, Mariona tomó el mando del partido y no lo soltó hasta el descanso. Varios despistes y faltas del Venezia, para no faltar a la verdad, colaboraron para que el Casademont volviera a tomarle el pulso al partido. Los puntos de Fingall, Hempe y una tremenda canasta de la capitana devolvieron prácticamente sobre la bocina la delantera a las aragonesas (40-38).

Había pasado momentáneamente el peligro, pero el encuentro se iba a decidir en la segunda parte y la igualdad era máxima. Cinco puntos consecutivos de una superlativa Holmes (incluido su tercer triple del choque) corroboraban que si las de Cantero querían sumar su segundo triunfo, quedaba mucha tela por cortar.

Si ya estaba teniendo problemas el Casademont atrás, el Venezia salió todavía más inspirado al Príncipe Felipe. Volvieron las italianas a amenazar con escaparse de la mano de una imperial Mavunga, pero un triple de Fingall y una canasta de Gueye provocaban que pasara otro momento de apuro. Con, por supuesto, Mariona dirigiendo las operaciones. Con los dos equipos anotando con facilidad, el encuentro llegaba empatado (64-64) al último cuarto.

Tenían que apretar las clavijas las de Cantero en defensa. Un inesperado triple de Gueye parecía aclarar el asunto (+6), pero Venezia recuperó y empató el choque a falta de 5 minutos. Un mini partido por delante. Un triple de Mariona volvía a poner las cosas de cara, pero entonces la capitana se apagó y nadie en el equipo aragonés supo coger el relevo. Los cinco últimos minutos fueron un desastre y el Venezia olió la sangre y no dejó escapar la posibilidad de sumar un triunfo que es un tesoro.

Ficha técnica

80 - Casademont Zaragoza (19+21+24+16): Carla Leite (10), Mariona Ortiz (9), Merritt Hempe (15), Nadia Fingall (16), Helena Pueyo (5) -cinco inicial-, Gueye (11), Bankole (7), Flores (5), Mawuli (2).

84 – Umana Reyer Venezia (20+18+26+20): Kaila Charles (11), Ivana Dojkic (3), Mariella Santucci (2), Stephanie Mavunga (18), Joyner Holmes (24) -cinco inicial-, Cubaj (10), Pasa (8), Fassina (6), Nicolodi (2).

Árbitros: Marek Kukelcik, Lukasz Jankowski y Nermin Hodzic.

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Euroliga femenina, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.098 espectadores

Final del partido con 80-84. Mal final del Casademont y gran mérito del Venezia. Tropezón que puede costar caro en el futuro.

Triple italiano. 76-80. Peor pinta todavía. Falta un minuto

Se pone por delante Venezia y ataque de Leite. 76-77. Bola italiana. Mala pinta

Triiiiiple de Marionaaa (76-73). 3.30 para el final

Empata Venezia (73-73)

Nada, Venezia se engancha. 73-71 a falta de 6 minutos

Triiiiiple de Aminataa Gueyeee (72-66). Ojooo que puede ser momento de partido

Ningún equipo logra imponerse (67-66). 8 minutos para el final

Final del tercer cuarto con 64-64. Todo por decidir. Muy bien en ataque los dos equipos. Deberá ganar el Casademont desde la defensa