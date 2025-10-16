El Leyma Coruña aparta al exjugador del Casademont Mencía tras reconocer los malos tratos a su pareja

El Leyma Coruña aparta a Yoanki Mencía, ex jugador del Casademont, de la dinámica del primer después de que el jugador aceptase una condena por violencia de género contra su expareja, cuando aún mantenían una relación, en Zaragoza. El ala-pívot cubano reconoció el miércoles por la mañana la culpabilidad de uno de los dos delitos de violencia de género, además de otro de vejaciones, de los que le acusaba la Fiscalía. Eludió la pena de prisión, pero tendrá que cumplir 65 días de trabajos comunitarios y una orden de alejamiento de la víctima de año y medio.

«El Club ha decidido apartar al jugador Yoanki Mencía de la disciplina del primer equipo», confirma el comunicado del Leyma. Es la medida que adoptó el Consejo de Administración este miércoles en una reunión de urgencia «a la espera de recibir la sentencia derivada de la vista oral celebrada este miércoles en torno al procedimiento judicial seguido contra el jugador», reza el comunicado de la entidad naranja. El club añade que «una vez analizada toda la información que rodea al caso, tomará la decisión en torno al futuro del jugador».

Yoanki Mencía se sentó este miércoles en el banquillo en el Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza para responder ante el juez por dos casos de violencia de género de los que el alapívot estaba acusado sobre la que era su pareja durante su etapa como jugador del Casademont Zaragoza. La Fiscalía le acusaba de dos delitos de violencia de género y maltrato no habitual y uno, leve, de vejaciones contra la mujer argentina de 41 con la que mantenía una relación sentimental desde su etapa como jugador en el país sudamericano. Solicitaba diez meses de cárcel por cada uno de los primeros y prohibición de acercarse a la víctima durante los dos próximos años. Por el más leve, el Ministerio Público solicitó que el jugador estuviera localizado de forma permanente durante 20 días y una orden de alejamiento de seis meses, además de una indemnización de 200 euros. La acusación particular elevó la petición de condena a 24 meses de prisión.