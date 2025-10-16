Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mariona fue la jefa hasta que se quedó sin gasolina. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

Fingall, junto con la capitana, fue la más valorada en un día en el que Leite no tomó buenas decisiones

Mariona trata de alcanzar un balón en el choque en el Príncipe Felipe

Mariona trata de alcanzar un balón en el choque en el Príncipe Felipe / Jaime Galindo

Arturo Pola

Zaragoza

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza ante el Venezia:

Mariona | 7 |

Jefa. A pesar de su apagón final, mantuvo a las suyas vivas con su manija.

Leite | 5 |

A rachas. Mal final de partido. Demasiado intermitente y sin acierto en el tiro.

Flores | 4 |

Recambio. - 10 con ella en pista. No da luz al equipo cuando Mariona descansa.

Pueyo | 5 |

Terrenal. Quizá su peor duelo del curso. No fue esta vez protagonista.

Vorackova | 4 |

Desdibujada. Lo de la checa comienza a ser preocupante. Errores inexplicables

Mawuli | 5 |

Intrascendente. Poco queda de la jugadora que cautivó el año pasado. Sin confianza.

Fingall | 7 |

Efectiva. Bien en ataque y bien en defensa. Junto con Mariona, la más valorada.

Bankolé | 5 |

Luchadora. Nuevo derroche físico, esta vez sin demasiado premio para la francesa.

Hempe| 6 |

Productiva. Anotó 15 puntos, pero no consiguió dominar la pintura la americana.

Gueye | 5 |

Bruta. Suma en ataque y sufre en defensa. Le falta cabeza muchas veces.

Oma | - |

Inédita. Cantero no cuenta ahora con ella cuando el choque se pone exigente.

Hermosa | - |

Banquillo. La española sigue sin entrar en la rotación porque no tiene el alta.

