Mariona fue la jefa hasta que se quedó sin gasolina. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza
Fingall, junto con la capitana, fue la más valorada en un día en el que Leite no tomó buenas decisiones
Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza ante el Venezia:
Mariona | 7 |
Jefa. A pesar de su apagón final, mantuvo a las suyas vivas con su manija.
Leite | 5 |
A rachas. Mal final de partido. Demasiado intermitente y sin acierto en el tiro.
Flores | 4 |
Recambio. - 10 con ella en pista. No da luz al equipo cuando Mariona descansa.
Pueyo | 5 |
Terrenal. Quizá su peor duelo del curso. No fue esta vez protagonista.
Vorackova | 4 |
Desdibujada. Lo de la checa comienza a ser preocupante. Errores inexplicables
Mawuli | 5 |
Intrascendente. Poco queda de la jugadora que cautivó el año pasado. Sin confianza.
Fingall | 7 |
Efectiva. Bien en ataque y bien en defensa. Junto con Mariona, la más valorada.
Bankolé | 5 |
Luchadora. Nuevo derroche físico, esta vez sin demasiado premio para la francesa.
Hempe| 6 |
Productiva. Anotó 15 puntos, pero no consiguió dominar la pintura la americana.
Gueye | 5 |
Bruta. Suma en ataque y sufre en defensa. Le falta cabeza muchas veces.
Oma | - |
Inédita. Cantero no cuenta ahora con ella cuando el choque se pone exigente.
Hermosa | - |
Banquillo. La española sigue sin entrar en la rotación porque no tiene el alta.
