Mariona fue la jefa hasta que se quedó sin gasolina. Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza ante el Venezia:

Mariona | 7 |

Jefa. A pesar de su apagón final, mantuvo a las suyas vivas con su manija.

Leite | 5 |

A rachas. Mal final de partido. Demasiado intermitente y sin acierto en el tiro.

Flores | 4 |

Recambio. - 10 con ella en pista. No da luz al equipo cuando Mariona descansa.

Pueyo | 5 |

Terrenal. Quizá su peor duelo del curso. No fue esta vez protagonista.

Vorackova | 4 |

Desdibujada. Lo de la checa comienza a ser preocupante. Errores inexplicables

Mawuli | 5 |

Intrascendente. Poco queda de la jugadora que cautivó el año pasado. Sin confianza.

Fingall | 7 |

Efectiva. Bien en ataque y bien en defensa. Junto con Mariona, la más valorada.

Bankolé | 5 |

Luchadora. Nuevo derroche físico, esta vez sin demasiado premio para la francesa.

Hempe| 6 |

Productiva. Anotó 15 puntos, pero no consiguió dominar la pintura la americana.

Gueye | 5 |

Bruta. Suma en ataque y sufre en defensa. Le falta cabeza muchas veces.

Oma | - |

Inédita. Cantero no cuenta ahora con ella cuando el choque se pone exigente.

Hermosa | - |

Banquillo. La española sigue sin entrar en la rotación porque no tiene el alta.