El U22, en busca de la primera victoria como visitante: la previa del BAXI Manresa - Casademont

El Casademont Zaragoza U22 se prepara para su primer partido fuera de casa de esta temporada. El conjunto rojillo visitará este viernes a las 19.00 horas al BAXI Manresa en el pabellón Nou Congost, con la intención de continuar con una buena racha tras el brillante debut en la Liga U frente al Joventut Badalona.

El equipo zaragozano arrancó la competición con una gran victoria en casa ante el conjunto catalán (99-84). El equipo dirigido por Jorge Serna salió con mucha energía desde el primer minuto, dejando claro a la afición toda la ambición que tiene para competir esta temporada. Langarita fue uno de los protagonistas del primer cuarto, anotando la primera y la última canasta en un arranque que rozó la perfección, pero todo el equipo aportó. Los zaragozanos se fueron al descanso con ventaja y el Casademont cerró el partido en el Siglo XXI con la victoria.

El entrenador del Casademont, Jorge Serna, transmitió la tranquilidad con la que ha trabajado el equipo a lo largo de la semana: "Apenas ha habido incidencias, sólo algún contratiempo sin gravedad, avanzando en la construcción del equipo y aprendiendo de los errores que cometimos contra el Joventut para prepararnos de la mejor manera". Respecto al rival, el técnico añadió que "tienen un estilo de juego similar al nuestro, pero con jugadores más perimetrales. Cuentan con una forma de juego rápido, presión en toda la pista y siendo agresivos, están muy bien entrenados por Nacho Juan, un buen compañero y amigo. Nos esperamos al mejor Manresa".

En la segunda jornada, el equipo rojillo visitará a un BAXI Manresa que llega tocado tras una derrota abultada en su primer partido contra el Barça (105-37) en un enfrentamiento en el que apenas pudo competir y ninguno de sus jugadores alcanzó los 10 puntos. El Barça fue muy superior desde el principio, dejando el partido casi sentenciado al descanso. El Casademont Zaragoza parte como favorito de esta jornada para ganar su primer enfrentamiento de la Liga U fuera de casa si mantiene su nivel de juego y energía colectiva.