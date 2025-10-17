El Casademont Zaragoza U22 sale de su propio laberinto en Manresa (101-105)

No hay quien para a este nuevo Casademont Zaragoza a pesar de que los canteranos se complicaron ellos mismos un encuentro que tenían más que ganado en varias ocasiones. El equipo aragonés, esta vez sin Lucas Langarita, superó en la prórroga (101-105) al Baxi Manresa de Nacho Juan en tierras catalanas y acabó sumando su segundo triunfo, liderado por un gran Traoré y un decisivo Savkov, en su segundo partido en la Liga U22.

Comenzó el duelo igualado, pero siete puntos consecutivos de Savkov dieron una primera ventaja a los de Serna (12-18). El choque era un ida y vuelta, por momentos un correcalles, y ahí la calidad de los canteranos del Casademont se impuso a un Manresa que abusaba demasiado del triple. La electricidad de Juan García y el poderío interior de los aragoneses marcaban la diferencia. Anthony Rodríguez y, sobre todo, un inmenso Traoré hacían casi lo que querían en la pintura y un mate del africano ponía nada más empezar el tercer cuarto la máxima hasta ese momento (35-47).

Hasta de 17 llegó a ser la renta, pero entonces se relajaron y se pegaron un tiro en el pie. Con parcial de 13-0 incluido, el Manresa llegó incluso a ponerse por delante (82-80). Reaccionó el Casademont, pero cuando lo tenía de nuevo hecho, volvió a liarse y los catalanes consiguieron forzar la prórroga. Ya en el tiempo extra, tres triples de los de Serna (dos de Savkov), certificaron, por fin, el sufrido triunfo de los canteranos aragoneses.

Ficha técnica

BAXI MANRESA U22: Francisco (2), Rosell (10), Salo (2), Pumarola (18), Torreblanca (26) -cinco inicial- Olvera (4), Jekabsons (4), Muncunill (2), Berseng (5), Alberti (2), Naspler (12) y Sánchez (14).

CASADEMONT ZARAGOZA U22: García (14), Lukic (7), Alias (4), Traoré (19), Rodríguez (13) -cinco inicial- Faye (6), Moreno (9), Campo (8), Savkov (23), Cativiela (2) y Soumalia (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 12-18, 21-26, 27-30, 32-20 y 7-11.

ÁRBITROS: Pol Franquesa, Roger Mitjana y Remi Tauler. Sin eliminados.

INCIDENCIAS: encuentro de la segunda jornada de la Liga U22 disputado en el pabellón Nou Congost.