Jesús Ramírez: "Creo que nos falta constancia respecto a la intensidad que tenemos cuando ponemos a cualquier rival en problemas"

El Casademont Zaragoza vuelve a la Liga ACB este sábado frente al Río Breogán en el pabellón Príncipe Felipe. El entrenador del equipo rojillo, Jesús Ramírez, habló en la rueda de prensa de este viernes sobre la situación actual del conjunto zaragozano y cómo se está preparando ante su próximo rival.

Ramírez explicó que esta es la primera vez en la temporada que el equipo juega dos partidos oficiales con tan poca diferencia de tiempo entre ellos, pero el técnico pudo prever esta situación y la preparó durante la pretemporada. “Veo bien al equipo, yo creo que estaremos preparados. Aún tenemos el entrenamiento de hoy y el de mañana por la mañana para acabar de ver cosas que nos van a ayudar a competir”, aseguró.

Aunque el equipo viene de una victoria frente al Falco Szombathely por 97-82 en la FIBA Eurocup, el entrenador del Casademont señaló que todavía hay aspectos por mejorar: “Creo que nos falta constancia respecto a la intensidad de salir cuando ponemos a cualquier rival en problemas. No creo que sean lagunas grandes, pero quizá vamos medio segundo o medio minuto tarde y eso es una diferencia. Ahí es cuando el equipo es diferente y tenemos que luchar para que sea así durante más tiempo. Además, destacó que esa característica del grupo “va a ser la clave para el próximo partido y ver cuánto tiempo somos capaces de poder mostrar esa cara”.

“Breogán no es Falco”, una afirmación clara sobre cómo ve Ramírez a su próximo rival, a lo que también añadió: “Tiene sus particularidades, pero tenemos que entenderlo desde el punto de vista de ser nosotros mismos. Cuenta con un juego más unidireccional desde el pase, la conexión a través del y tienen muy buenos tiradores, pero hay cosas que podemos tener en común”. A pesar de estar en el inicio de la temporada, el entrenador asegura que no hay partidos fáciles. “Cada partido cuenta lo mismo, todavía es pronto para hacer valoraciones más amplias”, comentó.

También quiso dejar claro que en su equipo no se regalan minutos. “La temporada es muy larga y hay que controlar las cargas. A veces puedo darle más tiempo a un jugador que lo necesita para recuperar confianza, pero eso no es regalar. Tiene que estar trabajando bien. Por ejemplo, Jaime venía de no jugar mucho y yo sabía que no estaba contento, pero cuando tuvo la oportunidad aprovechó el tiempo en la pista y mostró carácter”, admitió el técnico.

Finalmente, Ramírez destacó que el objetivo es seguir creciendo como equipo, buscando combinaciones de jugadores que funcionen bien juntos en la pista. “No es fácil, pero trabajamos para eso. Cuantos más jugadores puedan sumar para subir el nivel físico y la intensidad, más cerca estaremos del Casademont que queremos ver”, concluyó el entrenador del equipo rojillo.