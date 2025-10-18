Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21.00 HORAS

El Casademont Zaragoza-Breogán, en directo

Partido de la jornada 3 de la Liga Endesa

Robinson se dispone a hacer un mate.

Robinson se dispone a hacer un mate. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Raquel Machín

Zaragoza

El Casademont Zaragoza vuelve al pabellón Príncipe Felipe para disputar su tercer partido de la Liga Endesa. El rival será el Río Breogán, un equipo que todavía no conoce la victoria en esta temporada. El encuentro empezará a las 21.00 horas y será una nueva oportunidad para que los de Jesús Ramírez continúen con las buenas sensaciones de la FIBA Europe Cup y su estreno liguero.

