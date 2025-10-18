En Directo
21.00 HORAS
El Casademont Zaragoza-Breogán, en directo
Partido de la jornada 3 de la Liga Endesa
Zaragoza
El Casademont Zaragoza vuelve al pabellón Príncipe Felipe para disputar su tercer partido de la Liga Endesa. El rival será el Río Breogán, un equipo que todavía no conoce la victoria en esta temporada. El encuentro empezará a las 21.00 horas y será una nueva oportunidad para que los de Jesús Ramírez continúen con las buenas sensaciones de la FIBA Europe Cup y su estreno liguero.
Ya tenemos quinteto inicial, el habitual de Jesús Ramírez: Bell-Haynes, Yusta, Stephens, Robinson y Dubljevic
Buenas tardes desde el pabellón Príncipe Felipe a falta de media hora para que comience el encuentro. Ambos equipos calientan ya sobre la pista
- El Real Zaragoza ya mira al mercado de enero
- Levadura Madre abre su primera panadería en Zaragoza: 'Pan artesano y de calidad
- El hartazgo de un barrio lleva a la Fiscalía europea a investigar unas ayudas a la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza
- La Basquiña, la tienda de donde salen ganadores del Concurso de Traje Aragonés desde hace una década
- Un piloto de Zaragoza sobrevuela la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar: 'Mi familia me pide pasar con ellos, tendré que turnarme
- Suben a 500 los nichos vandalizados en el Cementerio de Torrero: consulta aquí el listado completo
- La nueva vida de los 'desheredados' de Gabi
- Ya hay tres detenidos por vandalizar 500 nichos en el cementerio de Torrero