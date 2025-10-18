El Casademont Zaragoza-Breogán, en directo

El Casademont Zaragoza vuelve al pabellón Príncipe Felipe para disputar su tercer partido de la Liga Endesa. El rival será el Río Breogán, un equipo que todavía no conoce la victoria en esta temporada. El encuentro empezará a las 21.00 horas y será una nueva oportunidad para que los de Jesús Ramírez continúen con las buenas sensaciones de la FIBA Europe Cup y su estreno liguero.

Ya tenemos quinteto inicial, el habitual de Jesús Ramírez: Bell-Haynes, Yusta, Stephens, Robinson y Dubljevic