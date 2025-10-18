La crónica del Casademont Zaragoza-Breogán: derrota en un mar de dudas (84-88)

Jarro de agua fría para el Casademont Zaragoza, que perdió frente al Breogán en medio de un mar de dudas (84-88), sin encontrar la constancia en defensa ni el camino en ataque. Solo Yusta mantuvo el aliento para su equipo, con la aparición desesperada de Robinson al final, pero el equipo echó de menos la intensidad de Joaquín en pista en los momentos clave, sufrió por dentro y por fuera y ni encontró ni mantuvo el quinteto en pista que pudiera darle un impulso en el partido.

El Breogán, que no había ganado todavía, se llevó el triunfo con toda justicia, empleó mejor sus armas y desarboló a un Casademont que no ofreció las buenas sensaciones de las primeras jornadas. Se quejó también, y con razón, del arbitraje, con criterio diferente para señalar faltas que parecían iguales, pero no estuvo ahí, ni mucho menos, la razón de su derrota, sino en sus propios errores y dudas y en el mal uso de sus recursos.

En una primera parte de dientes de sierra, el Casademont Zaragoza mostró virtudes y defectos a partes iguales. Cuando pudo correr tomó sus principales ventajas, que llegaron a la decena para una máxima de 11 puntos, pero el Breogán le respondió con las mismas armas y ahí a los aragoneses les faltó consistencia y regularidad en defensa para poder abrir brecha en el marcador. Tuvo un poco de Yusta, que enseguida hizo dos faltas, un poco de Dubljevic, un poco de Stevenson, un poco de Robinson, un poco de Bell-Haynes, pero todo insuficiente como para dominar el partido. Un poco de todo y mucho de nada ante un Breogán que iba respondiendo a todo.

Los puntos de Yusta y el buen hacer de Dubljevic bajo el aro permitieron al Casademont ir por delante al término de los primeros diez minutos (19-16) para que al inicio del segundo el conjunto de Ramírez lograra su máxima cuando pudo jugar a campo abierto (31-20). Pero el Breogán reaccionó bien y Russell empezó a producir sin que ni siquiera Joaquín Rodríguez como perro de presa lograra frenarle. El conjunto de Luis Casimiro fue recortando y recortando hasta lograr el empate al descanso con una acción en tan solo 0,9 segundos (43-43).

No mejoró el Casademont a la vuelta de vestuarios. El Breogán seguía haciendo daño, anotando demasiado fácil y, además, era mucho más duro en defensa. Con tres triples tomó las riendas del marcador (51-56) hasta que apareció Santi Yusta que, con 9 puntos en cinco minutos, le dio la vuelta al marcador en un santiamén (58-56). El capitán fue el que sujetó a su equipo y, sin él en pista, el Casademont estuvo perdido, muy perdido, ante un Breogán que anotaba demasiado fácil. Hasta que una chispa, unas faltas sacadas por Soriano, un tapón de Stephens, permitieron al conjunto aragonés cerrar el tercer parcial con una mínima ventaja (67-66) pero muchas dudas. Demasiadas.

Tantas, que todavía se incrementaron en la recta final, cuando el Casademont seguía sin encontrar soluciones y el Breogán le puso contra las cuerdas con el 70-80 que parecía casi definitivo porque el ataque aragonés no encontraba el camino. De hecho, el conjunto de Jesús Ramírez sobrevivió a base de tiros libres para llegar con opciones al final, pero sus propios errores y decisiones muy cuestionadas de los colegiados que siempre perjudicaron al Casademont, le hicieron caer en un mar de dudas. Y por méritos propios.

FICHA TÉCNICA CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (10), Santi Yusta (18), DJStephens (4), Devin Robinson (13), Bojan Dubljevic (3) -equipo inicial-, Marco Spissu, Erik Stevenson (10), Lucas Langarita, Miguel González (8), Jaime Fernández, Joel Soriano (13) y Joaquín Rodríguez. BREOGÁN LUGO: Cook (2), Russell (16), Sakho (8), Andric (12), Kurucs (7) -equipo inicial-, Dibba (4), Apic (2), Alonso (12), Aranitovic (10), Mavra (7), Brankovic (8) y Quintela. PARCIALES: 19-16, 24-27, 24-23 y 17-22. ÁRBITROS: Aliaga, Olivares y Zamorano. ELIMINADOS: Dibba en el minuto 37. INCIDENCIAS: 5.667 espectadores.

No va el triple de Stevenson, rebote para Sakho y falta de Soriano. No anota ningún tiro libre pero termina el partido con derrota por 84-88 y pitada monumental a los árbitros. No han estado bien pero el Casademont ha caído por sus propios errores, dejando muchas dudas en su juego.

No ha hecho falta rápida el Casademont y ahora se la señalan a Robinson. Serán tiros para Kurucs y 84-88. Tiempo muerto de Ramírez, quedarán 7.3 segundos

Se la lleva Bell-Haynes pero pitan lucha y será balón para el Breogán. Enfado mayúsculo en la grada

Canasta y adicional para Robinson, pero lo falla, 84-86 a 30 segundos

Russell desde el tiro libre, 82-86 y posesión para el Breogán

Han revisado la acción y señalan antideportiva de Yusta

No consigue anotar el Casademont, la pierde y se queda dolorido en el suelo Bell-Haynes

Recupera Miguel, anota Yusta, 82-84 a 1.52

Falta de Alonso, tiros para Bell-Haynes. ¡Falla los dos! 80-84