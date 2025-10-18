Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CASADEMONT ZARAGOZA

Jesús Ramírez: "Nos hemos parado en el estado anímico. No hemos estado bien"

El técnico del Casademont lamentó que su equipo dejara de hacer lo que estaba haciendo bien cuando se puso en ventaja

Jesús Ramírez, durante el partido de este sábado.

Jesús Ramírez, durante el partido de este sábado. / PABLO IBÁÑEZ

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Jesús Ramírez, entrenador de Casademont Zaragoza, lamentó que su equipo se haya "parado en el estado anímico" en algunos momentos del partido y han dejado de hacer lo que estaban haciendo bien.

"No hemos estado bien. En el segundo cuarto con ventaja, no sé si nos hemos parado un poco o nos ha dado una confianza no real. Nos hemos parado y hemos dejado de defender y correr. Además Russell ha encontrado sensaciones y la forma de hacernos daño", explicó Ramírez en la rueda de prensa posterior al partido.

Otras de las claves estuvo en el tercer cuarto cuando de nuevo sus jugadores se han vuelto a parar "en el estado anímico" mientras que Breogán "ha encontrado su juego y su tiro, y nosotros hemos defendido muy mal los bloqueos indirectos".

"Tenemos que seguir trabajando en mejorar lo que no hemos hecho bien", concluyó el técnico de Granollers.

Ramírez no puso ningún pero al triunfo del Leche Río Breogán porque "han merecido el triunfo" y también agradeció a la 'marea roja' que les "han apoyado y han empujado".

