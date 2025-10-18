Que el ritmo no pare: La previa Casademont Zaragoza - Río Breogán

El Casademont Zaragoza vuelve al pabellón Príncipe Felipe para disputar su tercer partido de la Liga Endesa. El rival será el Río Breogán, un equipo que todavía no conoce la victoria en esta temporada. El encuentro empezará hoy a las 21.00 horas y será una nueva oportunidad para que los de Jesús Ramírez continúen con las buenas sensaciones de la FIBA Europe Cup y su estreno liguero.

El conjunto rojillo llega con la moral alta tras imponerse el pasado miércoles al Falco Szombathely en la competencia europea por 97-82. Un encuentro que sirvió para ver el regreso de Jaime Fernández. El joven canterano firmó un partido casi perfecto, dejando claro que está recuperado de su lesión de tobillo y preparado para aportar desde ya. El club lo ha renovado hasta 2028, apostando por el talento de casa.

En lo que va de la Liga Endesa, el Casademont arrancó con fuerza en la primera jornada, venciendo al Baskonia en el Príncipe Felipe por un contundente 107-88. Sin embargo, en el segundo partido no pudo repetir el resultado en Badalona, cayendo ante el Joventut por un ajustado 89-86.

Ramírez señaló en la rueda de prensa previa al partido que esta es la primera vez en la temporada que afrontan dos partidos oficiales con tan poco margen entre uno y otro. Sin embargo, el cuerpo técnico ya había trabajado esta situación durante la pretemporada, por lo que el equipo llega preparado físicamente. El entrenador reconoció que todavía falta constancia en ciertos momentos del juego, especialmente en la intensidad que porta el equipo cuando pone al rival en problemas. El técnico subrayó que mantener esa forma de juego será clave para el próximo partido. El técnico tendrá para el partido a todos los jugadores a su disposición y todo apunta, que usará el mayor número posible hasta obtener un quinteto que funcione con el mayor rendimineto.

Respecto al rival, el conjunto gallego no ha empezado con buen pie, aunque tiene jugadores con buen tiro exterior y un juego muy orientado al pase. El Río Breogán llega a Zaragoza con dos derrotas a sus espaldas, en el comienzo liguero cayó por 87-68 ante el Hiopos Lleida, y en la segunda jornada volvió a perder, pero esta vez en casa ante el Valencia Basket por 90-113, pese a haber llegado al descanso con empate. No ha ganado, Jesús Ramírez advirtió que ningún rival es sencillo a estas alturas de la temporada y que cada partido tiene el mismo valor en la clasificación.

El Príncipe Felipe volverá a disfrutar de un partido liguero, donde el equipo rojillo buscará sumar su segunda victoria de la Liga y seguir construyendo un proyecto que cuenta con jugadores jóvenes y un grupo que quiere mostrar su fuerza y competir en todas las competiciones.