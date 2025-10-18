CASADEMONT ZARAGOZA
Yusta y Robinson se salvan de la quema. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Yusta | 8 |
Constante. El más regular en ataque y el único capaz de hacer daño al rival.
Bell-Haynes | 6 |
Activo. No fue tan incisivo como otras veces pero acabó con 5 asistencias.
Stephens | 5 |
Defensivo. Puso algunos tapones importantes para su equipo, mejor en defensa.
Robinson | 6 |
Espectacular. Apareció en el último cuarto para hacer creer a su equipo, pero no fue suficiente.
Dubljevic | 4 |
Trabajador. No pudo aportar mucho en ataque, al menos cogió seis rebotes.
Spissu | 4 |
Desconectado. El italiano no está encontrando su mejor versión en este inicio.
Stevenson | 4 |
Irregular. Mostró calidad pero no fue el tirador fiable que hacía falta.
González | 4 |
Voluntarioso. Con su labor oscura sumó 8 puntos y 4 rebotes.
Rodríguez | 5 |
Escaso. Falló en su defensa sobre Russell y eso le costó el banquillo. El equipo lo echó de menos.
Fernández | 5 |
Marcado. Tuvo pocos minutos. Le pitan faltas con demasiada facilidad.
Soriano | 5 |
Desconcertante. No hizo malos números pero dejó la sensación de haber perdido la batalla.
Langarita | - |
Inédito. El aragonés fue el único jugador de la plantilla que no tuvo minutos.
