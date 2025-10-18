Yusta y Robinson se salvan de la quema. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Yusta | 8 |

Constante. El más regular en ataque y el único capaz de hacer daño al rival.

Bell-Haynes | 6 |

Activo. No fue tan incisivo como otras veces pero acabó con 5 asistencias.

Stephens | 5 |

Defensivo. Puso algunos tapones importantes para su equipo, mejor en defensa.

Robinson | 6 |

Espectacular. Apareció en el último cuarto para hacer creer a su equipo, pero no fue suficiente.

Dubljevic | 4 |

Trabajador. No pudo aportar mucho en ataque, al menos cogió seis rebotes.

Spissu | 4 |

Desconectado. El italiano no está encontrando su mejor versión en este inicio.

Stevenson | 4 |

Irregular. Mostró calidad pero no fue el tirador fiable que hacía falta.

González | 4 |

Voluntarioso. Con su labor oscura sumó 8 puntos y 4 rebotes.

Rodríguez | 5 |

Escaso. Falló en su defensa sobre Russell y eso le costó el banquillo. El equipo lo echó de menos.

Fernández | 5 |

Marcado. Tuvo pocos minutos. Le pitan faltas con demasiada facilidad.

Soriano | 5 |

Desconcertante. No hizo malos números pero dejó la sensación de haber perdido la batalla.

Langarita | - |

Inédito. El aragonés fue el único jugador de la plantilla que no tuvo minutos.