CASADEMONT ZARAGOZA

Yusta y Robinson se salvan de la quema. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

Yusta busca el pase ante la defensa de Apic.

Yusta busca el pase ante la defensa de Apic. / PABLO IBÁÑEZ

Raquel Machín

Zaragoza

EL MEJOR

Yusta | 8 |

Constante. El más regular en ataque y el único capaz de hacer daño al rival.

Bell-Haynes | 6 |

Activo. No fue tan incisivo como otras veces pero acabó con 5 asistencias.

Stephens | 5 |

Defensivo. Puso algunos tapones importantes para su equipo, mejor en defensa.

Robinson | 6 |

Espectacular. Apareció en el último cuarto para hacer creer a su equipo, pero no fue suficiente.

Dubljevic | 4 |

Trabajador. No pudo aportar mucho en ataque, al menos cogió seis rebotes.

Spissu | 4 |

Desconectado. El italiano no está encontrando su mejor versión en este inicio.

Stevenson | 4 |

Irregular. Mostró calidad pero no fue el tirador fiable que hacía falta.

González | 4 |

Voluntarioso. Con su labor oscura sumó 8 puntos y 4 rebotes.

Rodríguez | 5 |

Escaso. Falló en su defensa sobre Russell y eso le costó el banquillo. El equipo lo echó de menos.

Fernández | 5 |

Marcado. Tuvo pocos minutos. Le pitan faltas con demasiada facilidad.

Soriano | 5 |

Desconcertante. No hizo malos números pero dejó la sensación de haber perdido la batalla.

Langarita | - |

Inédito. El aragonés fue el único jugador de la plantilla que no tuvo minutos.

