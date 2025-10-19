Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casademont Zaragoza

Aminata Gueye es lo más salvable de un día para reflexionar. Las notas del Casademont Zaragoza

Actuación deficiente de las aragonesas en la derrota ante el Gernika

Gueye, esperando el rebote en un duelo del Casademont

Gueye, esperando el rebote en un duelo del Casademont / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Zaragoza

Gueye | 6 |

Dominante. La fuerza de la francesa fue lo más potable de un día para olvidar.

Mariona | 4 |

Perdida. No se encontró en el partido y no puso orden y calma como acostumbra.

Flores | 4 |

Intensa. Mostró la actitud de siempre aunque apareció ya con el partido decidido.

Leite | 4 |

Lesionada. Luces y sombras de la gala hasta que se hizo daño en el tobillo.

Pueyo | 4 |

Desesperada. Hizo lo que pudo. No brilló y cometió demasiadas faltas.

Oma | 4 |

Relegada. Ha perdido los galones y ahora es una jugadora secundaria.

Vorackova | 4 |

Fría. Deja muestras de su calidad, pero tiene que mostrar otra actitud.

Bankolé| 5 |

Potente. Fue la que más intentó la remontada, pero acabo contagiándose.

Fingall | 4 |

Productiva. Sacó sus números, pero la americana no estuvo a su nivel.

Mawuli | 5 |

Desubicada. Su rol ha cambiado y la japonesa se sigue sin encontrar.

Hempe | - |

Tocada. La pívot tiene molestias y se optó por no forzarla.

Hermosa | - |

Expectante. El regreso a las pistas de la española se está retrasando más de lo previsto.

