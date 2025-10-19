Casademont Zaragoza
Aminata Gueye es lo más salvable de un día para reflexionar. Las notas del Casademont Zaragoza
Actuación deficiente de las aragonesas en la derrota ante el Gernika
Gueye | 6 |
Dominante. La fuerza de la francesa fue lo más potable de un día para olvidar.
Mariona | 4 |
Perdida. No se encontró en el partido y no puso orden y calma como acostumbra.
Flores | 4 |
Intensa. Mostró la actitud de siempre aunque apareció ya con el partido decidido.
Leite | 4 |
Lesionada. Luces y sombras de la gala hasta que se hizo daño en el tobillo.
Pueyo | 4 |
Desesperada. Hizo lo que pudo. No brilló y cometió demasiadas faltas.
Oma | 4 |
Relegada. Ha perdido los galones y ahora es una jugadora secundaria.
Vorackova | 4 |
Fría. Deja muestras de su calidad, pero tiene que mostrar otra actitud.
Bankolé| 5 |
Potente. Fue la que más intentó la remontada, pero acabo contagiándose.
Fingall | 4 |
Productiva. Sacó sus números, pero la americana no estuvo a su nivel.
Mawuli | 5 |
Desubicada. Su rol ha cambiado y la japonesa se sigue sin encontrar.
Hempe | - |
Tocada. La pívot tiene molestias y se optó por no forzarla.
Hermosa | - |
Expectante. El regreso a las pistas de la española se está retrasando más de lo previsto.
