Aminata Gueye es lo más salvable de un día para reflexionar. Las notas del Casademont Zaragoza

Gueye | 6 |

Dominante. La fuerza de la francesa fue lo más potable de un día para olvidar.

Mariona | 4 |

Perdida. No se encontró en el partido y no puso orden y calma como acostumbra.

Flores | 4 |

Intensa. Mostró la actitud de siempre aunque apareció ya con el partido decidido.

Leite | 4 |

Lesionada. Luces y sombras de la gala hasta que se hizo daño en el tobillo.

Pueyo | 4 |

Desesperada. Hizo lo que pudo. No brilló y cometió demasiadas faltas.

Oma | 4 |

Relegada. Ha perdido los galones y ahora es una jugadora secundaria.

Vorackova | 4 |

Fría. Deja muestras de su calidad, pero tiene que mostrar otra actitud.

Bankolé| 5 |

Potente. Fue la que más intentó la remontada, pero acabo contagiándose.

Fingall | 4 |

Productiva. Sacó sus números, pero la americana no estuvo a su nivel.

Mawuli | 5 |

Desubicada. Su rol ha cambiado y la japonesa se sigue sin encontrar.

Hempe | - |

Tocada. La pívot tiene molestias y se optó por no forzarla.

Hermosa | - |

Expectante. El regreso a las pistas de la española se está retrasando más de lo previsto.