Casademont Zaragoza

El Gernika-Casademont Zaragoza, en directo

Las aragonesas quieren seguir invictas en Liga y así recuperar sensaciones para el crucial duelo ante el Mersin

Laia Flores, con los brazos en jarra durante un duelo en el Felipe

Laia Flores, con los brazos en jarra durante un duelo en el Felipe / Pablo Ibáñez

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

La Liga no para y las de Cantero quieren mantener su estatus de invictas en ella en su visita (12.30) al Gernika. El choque presenta ciertas similitudes con el que afrontaron las aragonesas el domingo pasado ante el Leganés. Porque el nivel medio de la Liga Endesa sube cada año y cualquier despiste o síntoma de relajación pueden costar una derrota. Sigue con nosotros el duelo en directo:


