En Directo
Casademont Zaragoza
El Gernika-Casademont Zaragoza, en directo
Las aragonesas quieren seguir invictas en Liga y así recuperar sensaciones para el crucial duelo ante el Mersin
La Liga no para y las de Cantero quieren mantener su estatus de invictas en ella en su visita (12.30) al Gernika. El choque presenta ciertas similitudes con el que afrontaron las aragonesas el domingo pasado ante el Leganés. Porque el nivel medio de la Liga Endesa sube cada año y cualquier despiste o síntoma de relajación pueden costar una derrota. Sigue con nosotros el duelo en directo:
Respira el Casademont. Tendrá tres tiros libres Mawuli. Anota dos. Descanso en Maloste con 48-44. Segundo cuarto bochornoso del Casademont. Mucho que mejorar
Falta antideportiva de Gueye y el Gernika se impulsa hasta el 48-42. El cuarto es surrealista
Triiiiple de Gueeeeye (42-42)
Dos triples consecutivos de Bessoir (42-39)
Pues Gernika completa la remontada (36-35). 3 minutos para el descanso
2+1 de Gernika (34-35)
Triiiiiiple de Vorackovaaaaa. Qué alivio (31-35)
Pero qué desaste, el parcial es de 0-13 (31-32).
Menuda atasco del Casademont. Pasos, tiros libres fallados...y Gernika, poco a poco, sigue recortando
Se pone el Gernika a 6. Mal comienzo de segundo cuarto. 6.30 para el descanso
- El Real Zaragoza sigue en caída libre y cae goleado ante la Cultural Leonesa (0-5)
- Los miserables. La crónica del Real Zaragoza-Cultural Leonesa (0-5)
- El tranvía 'vuelve' a Arcosur: Zaragoza señala 2028 como punto de inflexión para la movilidad en el barrio
- La crónica del Casademont Zaragoza-Breogán: derrota en un mar de dudas (84-88)
- Nueva era en el Real Zaragoza: Se acabaron las gilipolleces
- El Zaragoza con olor a muerto de Jorge Mas, la plantilla de cadáveres de Txema Indias y el pobre Emilio Larraz
- Ya hay tres detenidos por vandalizar 500 nichos en el cementerio de Torrero
- El Rincón de Cerdeña, un restaurante italiano diferente en Zaragoza: 'Hay mucho más que las albóndigas de sepia