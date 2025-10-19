Desastre total en Maloste. La crónica del Gernika-Casademont Zaragoza (97-83)

Tremendo papelón el que ha protagonizado el Casademont Zaragoza en el País Vasco. Su gran primer cuarto fue un espejismo y después cuajó 30 minutos dantescos de baloncesto que le costaron una merecida derrota ante el Gernika (97-83) en una cancha, Maloste, que parece maldita para el conjunto aragonés. El resultado es malo, pero las sensaciones son peores. Por muchos cambios que haya habido, este equipo siempre ha crecido desde su rasmia y su defensa y parece que las de Cantero están perdiendo las señas de identidad que lo han llevado hasta donde está. Las aragonesas perdieron el invicto en Liga, sumaron su segunda derrota consecutiva y llegarán a Turquía a verse las caras con el Mersin en, sin duda, su peor momento de lo que va de temporada

Nada de lo visto en el primer cuarto hacía presagiar la debacle que vendría después. Se le veía al Casademont con ganas de resolver el partido cuanto antes y no dar esperanzas a las vascas. Para ello, las de Cantero completaron un primer cuarto sobresaliente con una exhibición ofensiva liderada por una imponente Aminata Gueye (titular por los problemas físicos de Hempe) en la pintura. La francesa anotaba como quería y el Gernika no encontraba la forma de pararla. Pero es que al poderío físico de Gueye se sumó casi toda la plantilla. La magia de Mariona, el tesón de Fingall, la clase de Pueyo y los destellos de Leite impulsaron a las aragonesas hasta el 19.30 con el que acabó ese primer parcial.

Donde tenían margen de mejora las de Cantero era en defensa, y así lo pedía el madrileño, muy enfadado, en un tiempo muerto nada más reanudarse el partido porque las locales estaban recortando. No funcionó la bronca del técnico. El Casademont protagonizó unos minutos impropios, con fallos groseros. Para colmo, Leite dio el susto en una jugada al hacerse daño en el tobillo y ya no volvió en todo el partido a la cancha.

Pero el partido seguía y el Gernika estaba ya solo a un punto (31-32). Parecía que iban las cosas mal, pero se pusieron mucho peor. El Casademont completó un segundo cuarto indigno y bochornoso (el parcial fue 29-14). Al descanso, el 48-44 parecía hasta bueno para un equipo que, tras ese desastre, se iba a tener que desgastar más de lo esperado si quería ganar.

Más voluntad le pusieron las de Cantero en la segunda parte, pero el equipo estaba ya tan bloqueado que nada funcionó. Cinco puntos consecutivos de Olaeta disparaban al Gernika en el marcador ante un Casademont impotente. Dos buenas acciones de Bankolé pusieron algo de esperanza, pero no era el día. Las vascas, viendo que su rival estaba en la lona, se vinieron arriba, se gustaron y culminaron una exhibición (sin su estrella, Ángela Salvadores) en la que la propia Olaeta, Westerik, Brown, Bessoir y Castedo fueron las ejecutoras.

El equipo de Euroliga parecía el Gernika, que a punto estuvo de endosar 100 puntos a las aragonesas, mientras las de Cantero no veían el momento de irse al vestuario. Muchas conclusiones tendrá que sacar el Casademont de este partido para, después, hacer borrón y cuenta nueva que le permita volver a reencontrarse consigo mismo y así espantar ante el Mersin las dudas y la mala imagen que dejó el equipo en Maloste.

97-83. Final del partido. El Gernika, a punto de endosarle 100 puntos a un Casademont irreconocible.

Se confirma. El Casademont va a perder hoy . 90-74 cuando faltan 3 minutos para el final

3+1 de Mawuli que da algo de esperanza. Aun así, pintan bastos (82-70). 6 minutos

Triple de Bessoir que parece sentenciar el partido (79-64). 7 minutos para el final

74-63. No hay reacción por el momento y estos 11 son la máxima del partido

Con 70-61 acaba el tercer cuarto. Mucho tiene que cambiar la cosa, especialmente atrás. 10 minutos le quedan al Casademonr para evitar la primera derrota en Liga y la segunda consecutiva

Vuelve a pegar un tirón Gernika (68-59)

Guey vuelve a producir y el Casademont se acerca a 5. Hay partido

Brown amplía la distancia (64-55). 2.30 queda de tercer cuarto