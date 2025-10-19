La zaragozana Leyre Urdiain sufre una rotura de ligamento y se perderá toda la temporada en la NCAA

La mala fortuna ha llamado a la puerta de Leyre Urdiain. La jugadora zaragozana que abandonó el Casademont Zaragoza en verano para emprender una nueva aventura en la NCAA de la mano de Georgia Tech, no podrá debutar en la competición estadounidense y se perderá toda la temporada tras sufrir la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. La lesión se produjo en un entrenamiento, puesto que la Liga aún no ha comenzado, y Urdiain será intervenida en los próximos días.

La jugadora aragonesa anunció en diciembre su intención de continuar su carrera y sus estudios en Estados Unidos y en abril confirmó que sería en Georgia Tech. Allí se ha sumado a otra aragonesa, Ariadna Termis, que afronta su tercer curso en la competición. Es la misma universidad en la que también disputó su periplo estadounidense Nerea Hermosa, ahora jugadora del Casademont Zaragoza.

La propia universidad tiene puestas muchas esperanzas en las habilidades de Urdiain. "Nos emociona dar la bienvenida a Leyre a The Flats. Leyre tiene un gran sentido del juego: puede crear para las demás, anotar de diversas maneras y defender con dureza. Su versatilidad e instinto la hacen perfecta para el estilo rápido, fluido y sin miedo que estamos construyendo en Georgia Tech. Aporta una energía contagiosa y no tenemos ninguna duda de que será una de las favoritas de los aficionados en Atlanta", señalaba hace unos días su entrenadora, Karen Blair.

Urdiain participó con la primera plantilla del Casademont Zaragoza desde la temporada 2022-23, cuando debutó en la Copa de la Reina, aunque su papel ha sido pequeño. La canterana tuvo minutos y se ganó el cariño de la grada del Príncipe Felipe con su desparpajo y su valentía, porque se había convertido en un clásico que, aunque apenas estuviera unos segundos en la pista, lanzara y anotara un triple.

La temporada pasada participó en 8 jornadas de Liga con un promedio de 2,1 puntos, 1,4 rebotes y 2,1 de valoración en 5.57 minutos de media por partido. La joven alero, que acaba de cumplir los 18 años, debutó también en la Euroliga en las dos temporadas que el club ha disputado esta competición. Además, es una habitual de las categorías inferiores de la selección española, con las que ha disputado el Europeo sub-16 y el Mundial sub-17. Urdiain fue clave para que España lograra el bronce en esta última cita.