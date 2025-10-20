97 puntos en contra y un problema en defensa: lo nunca visto en el Casademont Zaragoza

Sin ser una de las derrotas más abultadas (por diferencia de puntos), el encuentro ante el Gernika sí que dejó un dato para la historia, negativa, del Casademont Zaragoza. Desde la creación de la sección femenina del club, en 2020, nadie había sido capaz de endosarle a las aragonesas 97 puntos. Esa cifra supone un récord que refleja a la perfección la pérdida de eficacia defensiva que está sufriendo el equipo en las últimas semanas.

Hasta el momento, eran el Valencia Basket y el Leganés (en un choque con prórroga) los que, con 93 puntos, más habían conseguido anotar al Casademont. También, en diferentes años, el Perfumerías Avenida, el Uni Girona y el Estudiantes habían llegado a la barrera de las 90. Cierto es que las estadísticas de la Liga Femenina Endesa, temporada tras temporada, cada vez los partidos tienen cada vez más puntos, pero el de los 97 tantos encajados ante un equipo modesto y que está lejos de la élite europea debería ser, por lo menos, un serio toque de atención para un conjunto aragonés que no está acostumbrado a esos guarismos.

Mucho se ha alabado la profundidad de la plantilla que ha configurado para este curso el Casademont. Y con razón. Han llegado jugadoras de mucho talento y con capacidad para asumir muchos tiros que ya han dado muchos frutos en ataque y más que darán cuanto más trabajados estén los sistemas por parte del cuerpo técnico.

Pero la parcela ofensiva preocupa por el momento mucho menos que la defensiva. Porque el Casademont Zaragoza actual es ahí peor que sus predecesores. Sus sensaciones así lo muestran y sus números lo acaban por corroborar. Los 97 puntos que le endosó el Gernika el pasado domingo son la punta del iceberg de un cambio de tendencia. Porque antes rara era la vez que a las de Cantero un equipo era capaz de anotarles más de 75-80 puntos, algo que cada vez es más habitual. Lo consiguió el Venezia en la derrota europea de la pasada semana (84) y también el Zabiny Brno en el encuentro de ida de la fase previa de la Euroliga (81).

Cambio de tendencia

Precisamente en los encuentros en los que el Casademont ha dejado a sus rivales en unos números más frecuentes ha sido cuando las aragonesas han triunfado, como en la remontada europea o en la Supercopa. Porque si por algo se ha caracterizado el conjunto zaragozano en los últimos años ha sido por asfixiar a sus rivales y llevarlos a un escenario nuevo en los que el Casademont les hacía dudar y eso le permitía hincarles el diente a pesar de, muchas veces, ser aparentemente inferiores.

Ese espíritu, ese ímpetu y esa rasmia, salvo en momentos puntuales, ya no es tan evidente. Por ello, no es de extrañar que Carlos Cantero no esté contento con lo que está viendo últimamente sobre la pista. «Las cosas que hemos conseguido hasta ahora se han basado en la defensa y eso es lo que hay que recuperar», subrayó el madrileño antes del encuentro ante el Mersin. De hecho el técnico del Casademont Zaragoza apeló a la responsabilidad individual de la plantilla. «Hay que analizar y entrenar por qué jugadoras que defienden bien no lo están haciendo y solucionarlo».

Y en ello están las aragonesas. Porque el equipo, con los nuevos fichajes, ha entrado en una nueva dimensión que, por obligación, provoca que haya cambios en la dinámica del grupo, en los roles, en los sistemas y, en definitiva, en el tipo de juego. La calidad de sus jugadoras permite al Casademont jugar un baloncesto más alegre y a más posesiones. Pero no siempre su nivel de inspiración y de acierto es el suficiente como para poder permitirse ciertas licencias atrás. Por eso, parece imprescindible que, como recordaba el técnico, el Casademont vuelva a sus orígenes y que los 97 puntos recibidos queden en una anécdota.