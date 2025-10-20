Carlos Cantero: "Hay que analizar por qué jugadoras que defienden bien no lo están haciendo"

Sin tiempo para lamentaciones tras la contundente derrota ante el Gernika, el Casademont Zaragoza ya piensa en el Mersin. De hecho, el equipo aragonés partirá este mismo lunes a Turquía y lo hará con Carla Leite en la expedición a pesar de su susto en el tobillo. Con Merritt Hempe, sin embargo, las cosas no están tan claras. Así lo ha explicado Carlos Cantero en la rueda de prensa previa al enfrentamiento europeo: Me preocupa más Hempe que Carla, con Merit incluso valoramos el que no viaje", valoró el técnico, que dijo que ninguna de ellas iba a participar en el entrenamiento de este lunes.

La derrota ante el Venezia hace más decisivo el duelo ante el Mersin, aunque Cantero quiso restarle importancia. "No sé hasta qué punto puede marcar o puede verse como clave. Lo veo sobre todo como clave positiva. Perder no sería una hecatombe. Es un partido con más a ganar que a perder", valoró el madrileño, que pareció querer pasar la presión a las turcas. "Para ellas es crucial porque si pierden se ponen 0-3. No pueden dejar pasar dos partidos en casa".

Por ello, Cantero espera "al mejor Mersin". "Evidentemente, sabemos el tremendo plantillón que tienen, sobre todo a nivel de nombres", aseguró. Aunque "ahora no están jugando su mejor baloncesto, es más difícil ganarlas ahora que hace dos semanas. Hay que identificar los puntos débiles e intentar usarlos". A pesar de ello, el entrenador del Casademont aseguró que "me preocupa más mi equipo" y volvió a subrayar "el cambio de mentalidad y el cambio de actitud" necesarios y a partir de ahí "los conceptos y todo eso saldrán solos".

Lo que sí parece molestar al madrileño es el bajón defensivo que ha sufrido su equipo. "Las cosas que hemos conseguido hasta ahora se han basado en la defensa y eso es lo que hay que recuperar. Hay que analizar y entrenar por qué jugadoras que defienden bien no lo están haciendo y solucionarlo", analizó. En ese mismo sentido, Cantero, tras dos derrotas consecutivas, subrayó que "hay que centrarse en mejorar lo que estamos haciendo bien y salir de lo que estamos haciendo mal".

Par ayudar al equipo, la que está ya a punto de volver es Nerea Hermosa: "Podría estar disponible, tienen que ver si todo está bien para que el cuerpo médico me dé el visto bueno para poderla convocar para el partido"