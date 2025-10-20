Jesús Ramírez: "Soy positivo en que el partido va a ir bien, pero pasa por nosotros"

Con aspectos por mejorar tras la derrota ante el Breogán, con un nuevo partido que preparar en la FIBA Europe Cup y sin apenas tiempo para hacerlo, Jesús Ramírez tiene claro lo que quiere de su equipo y cómo hacérselo llegar. El Casademont Zaragoza tiene que hacer más cosas bien durante más tiempo y ahí entra un concepto que el técnico ha repetido y va a repetir muchas veces. "La constancia va a estar ahí, va a ser una de las palabras que me escucharéis decir bastante hasta que la veamos de una manera natural", ha indicado.

El análisis de lo sucedido ante el Breogán dibuja los problemas del equipo. "Tuvimos dos puntos en los que no estuvimos nada bien, que perdimos el partido con motivo y eso tenemos que trabajar. En ataque jugamos mucha parte del partido con espacios no reconocibles, con lo cual es difícil jugar y de ahí vienen muchas de las pérdidas y muchos de los puntos del Berogán, con lo cual tenemos que volver un poquito atrás, un poquito a lo que hicimos las primeras semanas de pretemporada y trabajar en nuestros espacios, en situaciones que reconocemos, en las que normalmente cuando estamos ahí sacamos buenas situaciones", ha explicado el entrenador del Casademont.

Eso sí, apenas va a tener tiempo para corregir mucho porque el equipo emprende este martes viaje hasta Chipre y eso va ha dejarle tan solo dos entrenamientos completos esta semana. "El trabajo de los entrenadores es ese y ahora el vídeo cobra mucha importancia porque al final intentamos darle al equipo la información precisa y correcta que necesitan para competir. La base de lo que hemos hecho hasta hoy es importane y en estos dos entrenamientos que vamos a tener esta semana, hoy y el viernes, junto con las sesiones de vídeo y las herramientas que tenemos nos sirven para completar la preparación que yo creo que hasta ahora está siendo muy correcta, estamos preparando partidos bien. Hay cosas que van mejor, hay cosas que van peor, hay cosas que ajustamos durante los partidos y vamos a seguir en esta línea, porque va a ser así durante 6 semanas, cinco y esperemos que más y se trata un poco de eso", ha añadido el técnico.

El miércoles le espera el Anorthosis Famagusta, conjunto chipriota que se clasificó en la previa para la FIBA Europe Cup y que en la primera jornada sumó el triunfo en la pista del Bakken Bears danés. Un rival que supone un desafío muy distinto a los que afronta el equipo en la ACB. "Es un equipo en el que juegan juntos los jugadores locales desde hace varias temporadas, un equipo táctico que sobre todo defensivamente vamos a encontrarnos estrategias que no encontramos en la ACB, tenemos que estar preparados para tener otra vez lo mismo que decía antes, los espacios correctos que podamos reconocer en qué espacio estamos para tomar una buena decisión, para tomar un tiro de porcentaje", ha apuntado.

Y para enfrentar eso hay una parte táctica, de preparación, de conocimiento, de información, pero también mental. "Va a haber defensas posiblemente contra las que no estamos jugando y eso requiere algo de entrenamiento, de costumbre, de prepararlo, pero también requiere mucha mentalidad. Es un equipo difícil de jugar. El año pasado me enfrenté a dos equipos de Chipre y los dos fueron difíciles por eso, porque tienen un tipo de jugadores que saben lo que hacen, tácticos, y que tienes que crecer y entender cosas un poquito diferentes, nada nada del otro mundo, pero un poquito diferente a lo que estás acostumbrado. Entonces requiere la mentalidad correcta", ha incidido.

Lo importante, por tanto, será cómo afronte el partido el Casademont Zaragoza. "Estamos en un punto bastante temprano de nuestra vida como equipo, o sea, me preocupa más nosotros, cómo reaccionamos ahora a una derrota en casa que nos tiene que doler, no tiene que ser algo que se tenga que volver a repetir pronto, espero, y eso pasa por nosotros. Los equipos de Chipre tienen un alguna esencia griega, muy tácticos, con muchos cambios defensivos, con zonas, con cosas que no estamos acostumbrados. Pasa por entender nosotros mentalmente qué puede pasar si lo hacemos. Yo soy positivo en que el partido va a ir bien, pero pasa por nosotros, cómo hacemos las cosas".

El técnico, que todavía no ha decidido qué jugador completará la convocatoria y quién se quedará fuera del equipo para cumplir con los cupos, trabaja también en recuperar la mejor versión de algunas de sus piezas. "Que no estén al 100% me preocupa, si dijera que no te engañaría, más que me preocupa me da trabajo para ayudarles a que no pase, para empujarles a que estén mejor den lo que pueden aportar a este equipo. Mañana durante el viaje tendremos oportunidad de volver a sentarnos con algunos de ellos para ayudarles a entender espacios ofensivos, sobre todo, pero también temas defensivos que pasaron en el partido", ha concluido.