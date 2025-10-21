La previa del Anorthosis-Casademont Zaragoza: a por la primera victoria fuera

Al Casademont Zaragoza le toca cambiar el chip tras la derrota frente al Breogán. Afronta otra competición, la FIBA Europe Cup, y el primero de los tres partidos consecutivos que debe disputar lejos del Príncipe Felipe en el torneo, lo que le obliga a estar especialmente alerta. Empieza este miércoles en Limasol ante el Anorthosis Famagusta (18.00 horas).

Lo hará sin Marco Spissu, el descarte del conjunto aragonés "por precaución", ya que el italiano arrastra unas pequeñas molestias que le han hecho quedarse en Zaragoza "para trabajar", tal y como explica el propio club. Como en la primera jornada será Traoré quien complete la convocatoria para cumplir con los cupos y Jesús Ramírez se queda así con un solo base puro en la plantilla.

Tras un largo viaje a Chipre el conjunto de Jesús Ramírez se enfrentará a uno de los clubs más antiguos del país, fundado en 1911 y con sección de baloncesto desde 1965, si bien desapareció y tuvo que ser relanzada en 2015. En los últimos años ha logrado sus mayores logros, un cuarto puesto en la Liga y el subcampeonato de Copa hace dos años.

El Anorthosis es de Famagusta, ciudad al norte y bajo dominio turco desde 1974, lo que le obligó a trasladarse a Larnaca primero y actualmente a Limasol, al sur del país, donde recibirá este miércoles al Casademont Zaragoza.

El cuadro chipriota ha llegado a la fase de grupos superando al Absheron Lions de Azerbaiyán en la previa y con remontada en el partido de vuelta. Perdió en la ida por 89-73 y se impuso en casa por 77-60. En la primera jornada sorprendió al Bakken Bears en Dinamarca para sumar su primer triunfo. En la Liga chipriota acumula un balance de una victoria y dos derrotas en las tres primeras jornadas.

El Casademont llega al partido con un triunfo en el zurrón, el logrado frente al Falco Szombathely hace una semana, pero con el regusto amargo del golpe sufrido contra el Breogán, del que debe aprender y superar lo antes posible. En la FIBA Europe Cup los errores pueden pagarse muy caros porque se clasifican los primeros de grupo y los seis mejores segundos. El que venza en Limasol se hará con el liderato en solitario del grupo H.

Jesús Ramírez advirtió en la previa de la dificultad de los equipos chipriotas por cuanto plantean cuestiones tácticas a las que los equipos ACB no están acostumbrados. Encontrar la manera de superar esas diferencias defensivas será una de las claves, así como frenar a su jugador más en forma.

El escolta estadounidense Nigel Hawkins promedia 22 puntos por partido en Europa pero es que sus actuaciones han ido creciendo de manera exponencial. En el duelo de Azerbaiyán firmó 12 puntos y 2 rebotes, en la vuelta hizo 23 puntos y 6 rebotes y en Dinamarca se fue hasta los 31 puntos y 12 rebotes para 32 de valoración en 31 minutos de juego.

Hay otros tres jugadores que superan los diez puntos de media: Maragkos (14,7), Kuani (12,3) y Christensen (10,7). El ala pívot de Sudán del Sur, Kuani, es su mejor reboteador con 9 capturas de media mientras que el sueco Johansson es su máximo asistente con 5,7 por encuentro.