El resurgir del león: La previa del CBK Mersin-Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza viajó a Turquía el pasado lunes para enfrentarse este miércoles al CBK Mersin a las 18.00 horas en el pabellón Servet Tazegül Spor Salonu en la tercera jornada de la Euroliga Femenina. Las de Carlos Cantero llegan a este partido con un balance de una victoria y una derrota en la competición europea. Por eso, lograr el triunfo en la pista turca sería un aliciente muy importante para encarrilar bien la primera fase del torneo. Cabe destacar que el CBK Mersin es el actual subcampeón de la Euroliga y tiene una plantilla con mucho nivel.

Aunque las turcas no atraviesan su mejor momento, ya que han comenzado su andadura en la competición europea con dos derrotas consecutivas. La primera fue en Italia contra el Reyer Venezia, actual líder del grupo con dos victorias, y la segunda fue en su propia casa por un ajustado 69-70 ante el Basket Landes, actual campeón de Francia. Al contrario que el Casademont Zaragoza, que fue capaz de vencer al conjunto galo en su propia casa con un resultado final de 70-73. Ya advirtió del peligro del rival el entrenador Carlos Cantero: "el equipo turco llega con la necesidad de ganar sí o sí. Ya no pueden dejar escapar nada", señalando la urgencia por lograr la victoria ante el equipo rojillo.

El Casademont Zaragoza quiere dejar atrás las dos derrotas consecutivas que ha encajado en los últimos días. Primero cayó en casa ante el Reyer Venezia en la segunda jornada de la Euroliga, y el pasado domingo volvió a perder en el encuentro liguero ante el Lointek Gernika por un claro 97-83. Y es que, este último encuentro caló bastante fuerte en las jugadoras. Desde que apareció la sección femenina del club en 2020, ningún equipo había sido capaz de encajarles 97 puntos, una cifra que demostró la principal carencia del equipo: una pérdida clara de eficacia defensiva.

El técnico del conjunto aragonés lo tiene claro: "No hay mucho que perder, pero sí mucho que ganar", y recordó que en esta primera vuelta su equipo juega dos partidos fuera y solo uno en casa, por lo que perder en Turquía no sería "una hecatombe". Aun así, insiste en que el equipo tiene que levantarse rápido. "Ya pasamos el duelo en la vuelta, ahora toca preparar otro partido completamente distinto".

Uno de los objetivos del cuerpo técnico es ver un cambio de mentalidad y actitud en sus jugadoras. Tras la mala imagen ofrecida ante Gernika, Cantero espera que sus jugadoras corrijan los errores cometidos tanto en ese encuentro como en el anterior frente al Venezia. "Tenemos que hacer un buen trabajo y corregir las cosas que hicimos mal, que se amplificaron contra Gernika", subrayó el técnico.

En cuanto al estado físico del equipo, hay dudas importantes. Merritt Hempe arrastra molestias en la espalda y Carla Leite tiene problemas en el tobillo, por lo que su participación en el partido está en el aire y será una incógnita hasta última hora. A pesar de todas las dificultades, el Casademont Zaragoza afronta el partido sin presión, pero con hambre de victoria. El triunfo en la pista del CBK Mersin reforzaría la confianza del equipo de cara a los próximos encuentros en cualquier tipo de competición. Las jugadoras del equipo rojillo ya demostraron que pueden competir fuera de casa, resurgir cuando la situación se torna complicada y buscarán volver a hacerlo desde el minuto cero.