Spissu no viaja a Chipre y Traoré completa al Casademont Zaragoza para la FIBA Europe Cup

Marco Spissu es el descarte de Jesús Ramírez para el duelo de este miércoles en Limasol ante el Anorthosis Famagusta (18.00 horas). No ha sido una decisión técnica sino "por precaución" ante las molestias físicas que arrastra el italiano y que han motivado al cuerpo técnico a dejarlo en casa para que no vayan a más y pueda recuperarse. Como en el primer partido de la FIBA Europe Cup, será Youssouf Traoré quien complete la convocatoria para cumplir con los cinco cupos exigidos.

Debido a la estructura de la plantilla, el Casademont Zaragoza debe hacer un descarte de un jugador que no sea de formación local para la FIBA Europe Cup, ya que el organismo europeo exige cinco de estas licencias por partido y el conjunto aragonés solo cuenta con cuatro en su primera plantilla. Así que debe completarlas con un jugador del U22, en este caso Traoré, y dejar fuera a un miembro del primer equipo, que serán dos cuando regrese Sadik Kabaca.

En el primer partido frente al Falco Szombathely se quedó fuera DJ Stephens para que pudiera estar en el equipo Joaquín Rodríguez y encargarse de la defensa de Zoltan Perl, el jugador húngaro más destacado. Traoré fue también el elegido para completar el banquillo, si bien solo jugó 17 segundos, los últimos del segundo cuarto, para una situación defensiva.

Con la baja de Marco Spissu Jesús Ramírez se queda con un solo base puro en el equipo, Trae Bell-Haynes, si bien tanto Joaquín Rodríguez como Stevenson y Langarita podrían echar una mano en esa posición. El italiano, no obstante, no ha comenzado la temporada a su mejor nivel después de un intenso verano con la disputa del Eurobasket.