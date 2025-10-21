CASADEMONT ZARAGOZA
Spissu no viaja a Chipre y Traoré completa al Casademont Zaragoza para la FIBA Europe Cup
El italiano arrastra unas pequeñas molestias físicas y se queda en casa "por precaución"
Marco Spissu es el descarte de Jesús Ramírez para el duelo de este miércoles en Limasol ante el Anorthosis Famagusta (18.00 horas). No ha sido una decisión técnica sino "por precaución" ante las molestias físicas que arrastra el italiano y que han motivado al cuerpo técnico a dejarlo en casa para que no vayan a más y pueda recuperarse. Como en el primer partido de la FIBA Europe Cup, será Youssouf Traoré quien complete la convocatoria para cumplir con los cinco cupos exigidos.
Debido a la estructura de la plantilla, el Casademont Zaragoza debe hacer un descarte de un jugador que no sea de formación local para la FIBA Europe Cup, ya que el organismo europeo exige cinco de estas licencias por partido y el conjunto aragonés solo cuenta con cuatro en su primera plantilla. Así que debe completarlas con un jugador del U22, en este caso Traoré, y dejar fuera a un miembro del primer equipo, que serán dos cuando regrese Sadik Kabaca.
En el primer partido frente al Falco Szombathely se quedó fuera DJ Stephens para que pudiera estar en el equipo Joaquín Rodríguez y encargarse de la defensa de Zoltan Perl, el jugador húngaro más destacado. Traoré fue también el elegido para completar el banquillo, si bien solo jugó 17 segundos, los últimos del segundo cuarto, para una situación defensiva.
Con la baja de Marco Spissu Jesús Ramírez se queda con un solo base puro en el equipo, Trae Bell-Haynes, si bien tanto Joaquín Rodríguez como Stevenson y Langarita podrían echar una mano en esa posición. El italiano, no obstante, no ha comenzado la temporada a su mejor nivel después de un intenso verano con la disputa del Eurobasket.
- El Real Zaragoza anuncia la llegada de Rubén Sellés para su banquillo: 'Confío en sacarlo adelante, por eso estoy aquí
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- Se vende: una de las salas emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño
- El Real Zaragoza busca entrenador para dirigir al equipo en Gijón: estas son las opciones
- El órdago a la grande de Txema Indias con Rubén Sellés y todo lo que el Real Zaragoza se juega en el envite
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Los entresijos de un saqueo histórico en el cementerio de Zaragoza: quiénes eran, cómo actuaban, dónde vendían los objetos robados y bulos malintencionados
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda