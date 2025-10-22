El Anorthosis-Casademont Zaragoza, en directo

Al Casademont Zaragoza le toca cambiar el chip tras la derrota frente al Breogán. Afronta otra competición, la FIBA Europe Cup, y el primero de los tres partidos consecutivos que debe disputar lejos del Príncipe Felipe en el torneo, lo que le obliga a estar especialmente alerta. Empieza este miércoles en Limasol ante el Anorthosis Famagusta (18.00 horas).

Lo hará sin Marco Spissu, el descarte del conjunto aragonés "por precaución", ya que el italiano arrastra unas pequeñas molestias que le han hecho quedarse en Zaragoza "para trabajar", tal y como explica el propio club. Como en la primera jornada será Traoré quien complete la convocatoria para cumplir con los cupos y Jesús Ramírez se queda así con un solo base puro en la plantilla.

¡Triiiiiple de Stevenson! 13-46 y lo para de nuevo el Anorthosis. Si el Casademont no se relaja puede lograr un resultado muy pero que muy amplio

¡Triiiiple de Dubljevic! 13-43. Se había parado un poco el ritmo del partido

Mala caída de Stephens, que se duele en el suelo y se sienta en el banquillo, aunque no parece nada grave

Dos más para Soriano, 13-40

Stevenson a la carrera, 13-38

¡Triple de Stevenson! 13-38

Termina el primer cuarto con la máxima del partido hasta el momento, 11-29. El Casademont Zaragoza está siendo muy superior, encontrando buenos tiros y plasmando esa superioridad en la pista y el marcador.

Joaquín tras rebote ofensivo, 11-29

Anota también Stevenson, 11-27