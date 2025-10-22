Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

18.00 HORAS

El Anorthosis-Casademont Zaragoza, en directo

Partido de la jornada 2 de la FIBA Europe Cup

Robinson se dispone a machacar el aro en el partido frente al Falco.

Robinson se dispone a machacar el aro en el partido frente al Falco. / Miguel Ángel Gracia

Raquel Machín

Zaragoza

Al Casademont Zaragoza le toca cambiar el chip tras la derrota frente al Breogán. Afronta otra competición, la FIBA Europe Cup, y el primero de los tres partidos consecutivos que debe disputar lejos del Príncipe Felipe en el torneo, lo que le obliga a estar especialmente alerta. Empieza este miércoles en Limasol ante el Anorthosis Famagusta (18.00 horas).

Lo hará sin Marco Spissu, el descarte del conjunto aragonés "por precaución", ya que el italiano arrastra unas pequeñas molestias que le han hecho quedarse en Zaragoza "para trabajar", tal y como explica el propio club. Como en la primera jornada será Traoré quien complete la convocatoria para cumplir con los cupos y Jesús Ramírez se queda así con un solo base puro en la plantilla.

