La crónica del Anorthosis-Casademont Zaragoza: un paseo por Chipre (67-112)

Victoria plácida y de apariencia muy sencilla la que consiguió el Casademont Zaragoza en la pista del Anorthosis Famagusta, la mejor fuera de casa sin ninguna duda. Uno de los partidos más tranquilos y sencillos que se recuerdan de la trayectoria europea de este equipo, que dominó de principio a fin a un Anorthosis que no opuso resistencia. Todos los jugadores de la plantilla lograron anotar, incluidos Traoré y Langarita, y el Casademont no echó de menos a Spissu, que se quedó en casa por precaución. Todo salió a pedir de boca tras el varapalo del Breogán y el conjunto de Jesús Ramírez se afianza en el liderato del grupo H con un triunfo coral y que vuelve a advertir de que, este año sí, el Casademont se toma muy en serio la FIBA Europe Cup.

Joaquín Rodríguez volvió a terminar como el más destacado, con 18 puntos, en un duelo en el que Stevenson y Robinson mostraron también una versión más sólida de sí mismos, mientras que Miguel González encontró la confianza para anotar tres triples en cinco intentos. Trae Bell-Haynes repartió 12 asistencias y el equipo terminó con 31. Fue tremendamente superior en todas las estadísticas y logró 56 puntos en la pintura.

El Casademont Zaragoza marcó territorio desde el inicio. Como en el primer partido, se lo tomó muy en serio. Como pidió Jesús Ramírez en la previa, sus jugadores encontraron mejores espacios para lanzar y anotar. También es cierto, y no es un detalle menor, que enfrente no encontraron una fiera oposición sino un rival que perdía balones y oportunidades y que no encontraba a su mejor hombre, Hawkins. Pero el conjunto aragonés supo demostrar su superioridad y, lo que es más importante, plasmarlo en el marcador.

La diferencia en el electrónico fue creciendo y creciendo hasta rozar los 40 puntos. El Anorthosis solo pudo anotar 11 puntos por cuarto por los 29 que logró el conjunto aragonés en cada parcial. El Casademont fue infinitamente superior en el rebote (10-20), en asistencias (4-19) y, por supuesto, en el marcador (22-58 al descanso). El equipo, además, no levantó el pie del acelerador en toda la primera parte.

Tampoco lo hizo al inicio de la segunda para alcanzar rápidamente los 40 de diferencia (22-62) ante un Anorthosis sin ninguna capacidad de respuesta. No frenó el Casademont durante los primeros cinco minutos pero el ritmo empezó a decaer en los siguientes cinco. No es que peligrara el marcador, ni nada parecido, pero como era lógico con tanta diferencia y tanto tiempo por delante, el conjunto aragonés se lo tomó de otra manera y el Anorthosis encontró, al fin, la manera de anotar con más fluidez para dejar la distancia más cerca de los 30 que de los 40. El tercer parcial concluyó con 47-81.

El ritmo había decaído y, para colmo, las interrupciones no contribuían a mejorarlo. Aún así, el Casademont volvió a encontrar la manera de hacer daño al rival, recuperando y corriendo, para dar otro estirón al marcador (52-92). Entonces salió a pista Traoré, al que sus compañeros buscaron varias veces por dentro. Una sucesión de faltas hizo el partido más largo de lo necesario, habida cuenta de que lo importante ya estaba decidido desde el principio y solo quedaba comprobar cuál iba a ser la diferencia definitiva: 45 puntos.

FICHA TÉCNICA ANORTHOSIS FAMAGUSTA: Hawkins (10), Johansson, Tompazos, Kuany (16), Christensen (9) -equipo inicial-, Eleftheriou, Agathokli (3), Ioannidis, Maragkos (10), García (3), Muosa (9) y Himonas (7). CASADEMONT ZARAGOZA: Trae Bell-Haynes (9), Santi Yusta (7), Miguel González (11), Devin Robinson (15), Bojan Dubljevic (8) -equipo inicial-, Erik Stevenson (16), Lucas Langarita (2), Jaime Fernández (4), Joel Soriano (9), Joaquín Rodríguez (18), DJ Stephens (11), Youssouf Traoré (2). PARCIALES: 11-29, 11-29, 25-23 y 20-31. ÁRBITROS: Helmsteins (LAT), Hrusa (CZE) y Cotrobas-Dascalu (ROU). ELIMINADOS: Christensen, en el Anorthosis. INCIDENCIAS: 500 espectadores en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol.

