Casademont Zaragoza

Carla Leite, Mariona y Pueyo, la santísima trinidad del Casademont. El uno por uno de la victoria ante el Mersin

Gueye y Mawuli también brillan en el día de la reaparición de Nerea Hermosa

Leite, con el balón controlado en una acción del duelo en Turquía

Leite, con el balón controlado en una acción del duelo en Turquía / FIBA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en el triunfo ante el Mersin:

Leite | 9 |

Mágica. La gala estaba esperando a un partido grande para demostrar lo que vale.

Mariona | 8 |

Decisiva. No empezó fina, pero acabó como siempre, siendo la mejor líder.

Flores | 5 |

Recambio. Fue importante en algún momento para frenar el ataque de las turcas.

Pueyo | 8 |

Estrella. Volvió por sus fueros e hizo de todo y todo bien. La responsabilidad no le pesa.

Oma | - |

Escasa. Solo cuatro minutos para la catalana, que sigue fuera de la rotación.

Vorackova | 4 |

Negada. Cada vez más preocupante. No tiene confianza y no da una.

Fingall | 4 |

Desconocida. Falló sus cuatro tiros, se fue sin anotar y no consiguió entra al partido.

Mawuli | 8 |

Renacida. Su mejor partido con diferencia. La nipona recordó a la del año pasado.

Gueye | 7 |

Oportuna. Mal encuentro en general, pero 5 minutos para enmarcar que fueron cruciales para ganar.

Hempe | 6 |

Implicada. Tuvo luces y sombras, pero su lumbago no le impidió ayudar al equuipo.

Hermosa | 5 |

Recuperada. Todavía sin ritmo, pero la española volvió a sentirse jugadora.

Bankolé | - |

Baja. Unos problemas físicos de última hora impidieron su participación en Turquía.

