Carla Leite, Mariona y Pueyo, la santísima trinidad del Casademont. El uno por uno de la victoria ante el Mersin

Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en el triunfo ante el Mersin:

Leite | 9 |

Mágica. La gala estaba esperando a un partido grande para demostrar lo que vale.

Mariona | 8 |

Decisiva. No empezó fina, pero acabó como siempre, siendo la mejor líder.

Flores | 5 |

Recambio. Fue importante en algún momento para frenar el ataque de las turcas.

Pueyo | 8 |

Estrella. Volvió por sus fueros e hizo de todo y todo bien. La responsabilidad no le pesa.

Oma | - |

Escasa. Solo cuatro minutos para la catalana, que sigue fuera de la rotación.

Vorackova | 4 |

Negada. Cada vez más preocupante. No tiene confianza y no da una.

Fingall | 4 |

Desconocida. Falló sus cuatro tiros, se fue sin anotar y no consiguió entra al partido.

Mawuli | 8 |

Renacida. Su mejor partido con diferencia. La nipona recordó a la del año pasado.

Gueye | 7 |

Oportuna. Mal encuentro en general, pero 5 minutos para enmarcar que fueron cruciales para ganar.

Hempe | 6 |

Implicada. Tuvo luces y sombras, pero su lumbago no le impidió ayudar al equuipo.

Hermosa | 5 |

Recuperada. Todavía sin ritmo, pero la española volvió a sentirse jugadora.

Bankolé | - |

Baja. Unos problemas físicos de última hora impidieron su participación en Turquía.