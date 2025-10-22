Casademont Zaragoza
Carla Leite, Mariona y Pueyo, la santísima trinidad del Casademont. El uno por uno de la victoria ante el Mersin
Gueye y Mawuli también brillan en el día de la reaparición de Nerea Hermosa
Las notas de las jugadoras del Casademont Zaragoza en el triunfo ante el Mersin:
Leite | 9 |
Mágica. La gala estaba esperando a un partido grande para demostrar lo que vale.
Mariona | 8 |
Decisiva. No empezó fina, pero acabó como siempre, siendo la mejor líder.
Flores | 5 |
Recambio. Fue importante en algún momento para frenar el ataque de las turcas.
Pueyo | 8 |
Estrella. Volvió por sus fueros e hizo de todo y todo bien. La responsabilidad no le pesa.
Oma | - |
Escasa. Solo cuatro minutos para la catalana, que sigue fuera de la rotación.
Vorackova | 4 |
Negada. Cada vez más preocupante. No tiene confianza y no da una.
Fingall | 4 |
Desconocida. Falló sus cuatro tiros, se fue sin anotar y no consiguió entra al partido.
Mawuli | 8 |
Renacida. Su mejor partido con diferencia. La nipona recordó a la del año pasado.
Gueye | 7 |
Oportuna. Mal encuentro en general, pero 5 minutos para enmarcar que fueron cruciales para ganar.
Hempe | 6 |
Implicada. Tuvo luces y sombras, pero su lumbago no le impidió ayudar al equuipo.
Hermosa | 5 |
Recuperada. Todavía sin ritmo, pero la española volvió a sentirse jugadora.
Bankolé | - |
Baja. Unos problemas físicos de última hora impidieron su participación en Turquía.
