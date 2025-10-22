Otro exjugador del Casademont reemplazará a Yoanki Mencia

El Leyma Básquet Coruña ha oficializado la salida del jugador cubano Yoanki Mencia y para paliar la baja y reforzar una plantilla ya limitada, ha cerrado con rapidez la incorporación de Dino Radončić, quien firma hasta el final de la temporada. El alero montenegrino, con capacidad para jugar también como ala-pívot, estuvo en las filas del Casademont Zaragoza y cuenta con una sólida trayectoria en el baloncesto español, pese a su juventud.

Radončić se formó en la cantera del FC Barcelona y posteriormente en la del Real Madrid, con cuyo primer equipo debutó en Liga Endesa y Euroliga con solo 16 años, ganando ambos títulos. Tras su paso por el club blanco, ha jugado en equipos como San Pablo Burgos, UCAM Murcia, Tenerife y Gipuzkoa. En la temporada 2023-24 estuvo en el Bayern de Múnich y la pasada campaña militó en el Real Betis, con el que fue campeón de la Final Four de Primera FEB.

Desde el club destacan su polivalencia: “Es un jugador grande, con capacidad para jugar tanto de 3 como de 4. Puede rendir en situaciones cercanas y alejadas del aro, y defensivamente tiene la intensidad necesaria para ser un gran defensor”. También es un habitual en la selección absoluta de Montenegro, con la que ha disputado competiciones como el Eurobasket.

Su salida del club

El club informó de que la rescisión del contrato se produjo "de mutuo acuerdo", aunque el propio Mencia solicitaba públicamente "una segunda oportunidad" pocas horas antes. El equipo de La Coruña ya había apartado al jugador en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia. En un comunicado detallado, el club explicó que Mencia reconoció su responsabilidad en parte de los hechos denunciados, los cuales ocurrieron antes de su fichaje, algo que aseguran desconocían en el momento de su contratación el pasado 30 de junio.

"Días después de su fichaje, el club tuvo conocimiento de las acusaciones a través de un mensaje anónimo recibido en redes sociales. Contactamos con su agente y el club de origen, que confirmaron conocer las denuncias, aunque con posterioridad a la firma del contrato", explicó el club. También afirmó haber contrastado la información con el propio jugador, quien defendió su inocencia desde el inicio.

El Leyma asegura haber respetado durante todo el proceso la presunción de inocencia y los derechos legales del jugador. Sin embargo, tras su declaración judicial y su reconocimiento parcial de culpabilidad, fue apartado de la disciplina del primer equipo, resolviéndose ahora su salida definitiva con efecto inmediato. “La actuación del club se ha limitado estrictamente a la adopción de medidas internas necesarias para proteger sus intereses deportivos y contractuales, con pleno respeto al procedimiento judicial”, concluyó.

Como respuesta a este caso, el club ha anunciado que reforzará su reglamento interno para prevenir situaciones similares en el futuro y seguir promoviendo los valores sociales que defiende desde hace más de tres décadas.