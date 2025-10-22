CASADEMONT ZARAGOZA
Joaquín Rodríguez sigue sumando MVPs. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza
EL MEJOR
Joaquín Rodríguez
Enchufado |8| El uruguayo es el más en forma de este inicio de temporada.
Bell-Haynes | 7 |
Asistente. Estuvo solo en el puesto de base y repartió 12 asistencias.
Yusta | 7 |
Regular. Más discreto que otros días, mantuvo el buen tono habitual.
Miguel González | 8 |
Confianza. Se encontró cómodo lanzando y fue el que más triples anotó (3).
Robinson | 7 |
Sólido. Buen partido generando muchos puntos desde el principio.
Dubljevic | 6 |
Reboteador. Se hizo fuerte en la pintura desde el prinipio y no falló ni un lanzamiento.
Stevenson | 8 |
Anotador. Encontró las vías para anotar tanto desde el triple como a la carrera.
Langarita | 5 |
Recurso. La marcha del partido le dio más minutos, poco participativo.
Stephens | 7 |
Activo. Buen partido en defensa al que sumó buenas acciones en ataque.
Soriano | 6 |
Creciente. Le está costando encontrar su mejor tono y fue así también en el partido, en el que fue de menos a más.
Fernández | 6 |
Frenado. Tuvo muchos minutos y dejó buenos detalles. Las faltas, como siempre, le lastraron.
Traoré | 5 |
Oportunidad. Salió en los últimos minutos con todo decidido. Le buscaron y le acabaron encontrando.
