Joaquín Rodríguez sigue sumando MVPs. Las notas de los jugadores del Casademont Zaragoza

EL MEJOR

Joaquín Rodríguez

Enchufado |8| El uruguayo es el más en forma de este inicio de temporada.

Bell-Haynes | 7 |

Asistente. Estuvo solo en el puesto de base y repartió 12 asistencias.

Yusta | 7 |

Regular. Más discreto que otros días, mantuvo el buen tono habitual.

Miguel González | 8 |

Confianza. Se encontró cómodo lanzando y fue el que más triples anotó (3).

Robinson | 7 |

Sólido. Buen partido generando muchos puntos desde el principio.

Dubljevic | 6 |

Reboteador. Se hizo fuerte en la pintura desde el prinipio y no falló ni un lanzamiento.

Stevenson | 8 |

Anotador. Encontró las vías para anotar tanto desde el triple como a la carrera.

Langarita | 5 |

Recurso. La marcha del partido le dio más minutos, poco participativo.

Stephens | 7 |

Activo. Buen partido en defensa al que sumó buenas acciones en ataque.

Soriano | 6 |

Creciente. Le está costando encontrar su mejor tono y fue así también en el partido, en el que fue de menos a más.

Fernández | 6 |

Frenado. Tuvo muchos minutos y dejó buenos detalles. Las faltas, como siempre, le lastraron.

Traoré | 5 |

Oportunidad. Salió en los últimos minutos con todo decidido. Le buscaron y le acabaron encontrando.